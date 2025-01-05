Довбик помог волкам в римском дерби. Рома обыграла Лацио

В поединке 19-го тура итальянской Серии А состоялось римское дерби, в котором встретились «Рома» и «Лацио».

Отчет о матче ожидайте позже.

Серия А. 19 тур.

«Рома» – «Лацио» – 2:0

Голы: Лоренцо Пеллегрини (11), Салемакерс (18)

Предупреждения: Салемакерс (37), Дибала (71), Паредес (78), Н'Дика (95) – Хила (32), Дзаканьи (34), Кастельянос (41), Ровелла (55), Диа (73)

Удаление: Кастельянос (95, неспортивное поведение)

«Рома»: Свилар, Манчини, Хуммельс, Н'Дика, Салемакерс (Пизилли, 67), Паредес, Коне, Анхелино, Дибала (Бальданци, 74), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 67), Довбик (Шомуродов, 74)

«Лацио»: Проведел, Марушич (Лаццари, 79), Хила, Романьоли, Тавареш (Лука Пеллегрини, 89), Гендузи, Ровелла, Исаксен (Чауна, 46), Деле-Баширу (Диа, 46), Дзакканьи (Нослин, 89), Кастельянос

Стадион «Олимпико» (Рим, Италия)

РОМА – ЛАЦИО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА