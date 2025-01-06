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Рома
05.01.2025 21:45 – FT 2 : 0
Лацио
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Италия
06 января 2025, 00:12 |
2070
1

Рома – Лацио – 2:0. Как Довбик забивать помогал. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Серии А 2024/25

06 января 2025, 00:12 |
2070
1
Рома – Лацио – 2:0. Как Довбик забивать помогал. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

5 января состоялся матч 19-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Лацио.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу волков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен на Эльдора Шомуродова.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 19-й тур, 5 января

Рома – Лацио – 2:0

Голы: Пеллегрини, 10, Салемакерс, 18

Видеообзор матча ожидается...

События матча

90’ +5
Валентин Кастельянос (Лацио) получает красную карточку.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Рома).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
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Артем Довбик Рома Рим Лацио Рома - Лацио Серия A видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу Лоренцо Пеллегрини Алексис Салемакерс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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