Рома – Лацио – 2:0. Как Довбик забивать помогал. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Серии А 2024/25
5 января состоялся матч 19-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Лацио.
Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу волков.
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Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен на Эльдора Шомуродова.
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Серия А 2024/25. 19-й тур, 5 января
Рома – Лацио – 2:0
Голы: Пеллегрини, 10, Салемакерс, 18
Видеообзор матча ожидается...
События матча
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