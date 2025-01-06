5 января состоялся матч 19-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Лацио.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу волков.

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Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен на Эльдора Шомуродова.

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Серия А 2024/25. 19-й тур, 5 января

Рома – Лацио – 2:0

Голы: Пеллегрини, 10, Салемакерс, 18

Видеообзор матча ожидается...