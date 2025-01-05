5 января на «Стадио Олимпико» пройдет матч 19-го тура Серии А, в котором «Рома» встретится с «Лацио». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Команда давно нацелена на один и тот же результат: она очень хочет вернуться в Лигу чемпионов. И долго пыталась добиться этого с Моуринью. С Жозе расстались по ходу прошлого сезона, и Де Росси, его преемник, хорошо начинал, избавился от приставки и.о., но в итоге тоже не дотянул до искомого результата: закончил шестым в Серии А и проиграл в полуфинале Лиги Европы. Вот только после старта нового цикла джалоросси не долго играли под руководством Даниэле - да и его преемник, Юрич, тоже провалился. Но с Раньери, кажется, угадали - впрочем, это его уже третья каденция в столице. Не сразу все наладилось, и бывали и потом осечки, типа поражения Комо, но в целом прогресс несомненен. Более того, хватает погромных выигрышей, типа 5:0 с Пармой. В прошлом туре сыграли 1:1 с Миланом, кстати, таким образом спровоцировав руководство того проекта на смену наставника.

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Лацио

Клуб тоже расстался в разгар сезона с наставником, Сарри, хотя тот сделал в 2023-м году подопечных вице-чемпионом. Уже после его отставки получилось в одно очко опередить Фиорентину и взять седьмую позицию в итоговой таблице чемпионата. Это позволило новому наставнику, Барони, обеспечивать многих своих подопечных игровой практикой. Да и на внутренней арене получается бороться за места в квартете лучших, параллельно продолжая борьбу в кубке - выиграли там у Наполи. Среди ряда побед в чемпионате обыграли и партенопеи, но при этом в декабре дома разгромно уступили 0:6. В прошлом туре, играя против лидера розыгрыша Серии А, Аталанты, смотрелись уже увереннее: закончили 1:1.

Статистика личных встреч

У орлов было три победы в дерби при ничьей, но крайний матч, в апреле прошлого года, минимально выиграли волки у соседей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару примерно равной по силам. Такие поединки приносят борьбу, но не голы - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,84).