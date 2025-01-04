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Чемпионат Италии
Рома
05.01.2025 21:45 - : -
Лацио
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Италия
04 января 2025, 23:05 |
28
0

Рома – Лацио. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура итальянской Серии А

04 января 2025, 23:05 |
28
0
Рома – Лацио. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 января, состоится поединок 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Лацио». Матч пройдет в Риме на стадионе «Олимпико», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команда Марко Барони занимает четвертое место турнирной таблицы Серии А. В прошлом туре своего национального первенства «орлы» сыграли вничью с «Аталантой» (1:1). «Рома» идет в середине турнирной таблицы, а прошлый год команда Клаудио Раньери завершила ничьей с «Миланом» (1:1). В этом матче ассистом отличился украинский форвард «волков» Артем Довбик. В текущем сезоне украинец провел за «Рому» 23 матча во всех турнирах, забив девять голов и отдав две результативные передачи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» - «Лацио», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рома
5 января 2025 -
21:45
Лацио
Обе команды забьют – да 1.78 Сделать ставку
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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