В воскресенье, 5 января, состоится поединок 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Лацио». Матч пройдет в Риме на стадионе «Олимпико», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команда Марко Барони занимает четвертое место турнирной таблицы Серии А. В прошлом туре своего национального первенства «орлы» сыграли вничью с «Аталантой» (1:1). «Рома» идет в середине турнирной таблицы, а прошлый год команда Клаудио Раньери завершила ничьей с «Миланом» (1:1). В этом матче ассистом отличился украинский форвард «волков» Артем Довбик. В текущем сезоне украинец провел за «Рому» 23 матча во всех турнирах, забив девять голов и отдав две результативные передачи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» - «Лацио», за которой можно следить в украинской версии сайта.