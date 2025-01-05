Италия05 января 2025, 22:51 | Обновлено 05 января 2025, 23:08
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«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
Бруно Алемани отметил действия Артема в двух голах
05 января 2025, 22:51 | Обновлено 05 января 2025, 23:08
3175
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Испанский журналист Бруно Алемани расхвалил украинского форварда «Ромы» Артема Довбика за игру в матче 19-го тура Серии А с «Лацио».
«Артем Довбик отлично начал игру. Он продуктивно подыгрывал партнерам, отрывался от соперников, выигрывал единоборства.
Он играет на позиции девятки, и он еще не забил сегодня вечером. Но голов «Ромы» не было бы без его работы», – написал журналист Cadena SER в Twitter.
После первого тайма «Рома» выигрывает у «Лацио» со счетом 2:0. Довбик принял участие в обоих голах своей команды.
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