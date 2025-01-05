Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
Италия
05 января 2025, 22:51 | Обновлено 05 января 2025, 23:08
3175
1

«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби

Бруно Алемани отметил действия Артема в двух голах

05 января 2025, 22:51 | Обновлено 05 января 2025, 23:08
3175
1
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский журналист Бруно Алемани расхвалил украинского форварда «Ромы» Артема Довбика за игру в матче 19-го тура Серии А с «Лацио».

«Артем Довбик отлично начал игру. Он продуктивно подыгрывал партнерам, отрывался от соперников, выигрывал единоборства.

Он играет на позиции девятки, и он еще не забил сегодня вечером. Но голов «Ромы» не было бы без его работы», – написал журналист Cadena SER в Twitter.

После первого тайма «Рома» выигрывает у «Лацио» со счетом 2:0. Довбик принял участие в обоих голах своей команды.

По теме:
ФОТО. И как без драки? В конце матча Рома – Лацио игроки устроили потасовку
Довбик помог волкам в римском дерби. Рома обыграла Лацио
Ничейный тур Серии A. Миром разошлись Лечче и Дженоа, Торино и Парма
Рома Рим Лацио Рома - Лацио Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше
Бокс | 05 января 2025, 08:23 1
Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше
Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше

Тайсон не готов завершать карьеру

Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
Футбол | 05 января 2025, 12:12 3
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо

Владимир Шепелев может скоро сменить клуб

Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Бокс | 05.01.2025, 07:51
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Ливерпуль нашел замену Мохамеду Салаху. Это звездный нападающий Реала
Футбол | 05.01.2025, 16:27
Ливерпуль нашел замену Мохамеду Салаху. Это звездный нападающий Реала
Ливерпуль нашел замену Мохамеду Салаху. Это звездный нападающий Реала
Забьет ли Довбик? Известны стартовые составы на дерби Рома – Лацио
Футбол | 05.01.2025, 20:51
Забьет ли Довбик? Известны стартовые составы на дерби Рома – Лацио
Забьет ли Довбик? Известны стартовые составы на дерби Рома – Лацио
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
За гру в дербі. А дибіли доводять, що матчі на рівні країни це теж дербі
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
04.01.2025, 20:50 1
Футбол
Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
Месси ответил на вопрос, какой вратарь был лучшим в его карьере 
04.01.2025, 08:27 3
Футбол
Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
04.01.2025, 15:05 2
Футбол
Джошуа назвал своего следующего соперника. Долгожданный супербой
Джошуа назвал своего следующего соперника. Долгожданный супербой
04.01.2025, 03:20 5
Бокс
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
04.01.2025, 18:50 4
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
04.01.2025, 08:52 6
Хоккей
Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику
Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику
03.01.2025, 23:59 5
Футбол
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
04.01.2025, 00:01 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем