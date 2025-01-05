«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби

Испанский журналист Бруно Алемани расхвалил украинского форварда «Ромы» Артема Довбика за игру в матче 19-го тура Серии А с «Лацио».

«Артем Довбик отлично начал игру. Он продуктивно подыгрывал партнерам, отрывался от соперников, выигрывал единоборства.

Он играет на позиции девятки, и он еще не забил сегодня вечером. Но голов «Ромы» не было бы без его работы», – написал журналист Cadena SER в Twitter.

После первого тайма «Рома» выигрывает у «Лацио» со счетом 2:0. Довбик принял участие в обоих голах своей команды.