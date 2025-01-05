Рома – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)

5 января проходит матч 19-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Лацио.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

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Серия А 2024/25. 19-й тур, 5 января

Рома – Лацио – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Пеллегрини, 10, Салемакерс, 18

Рома – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция