Рома – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Серии А 2024/25
5 января проходит матч 19-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Лацио.
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Серия А 2024/25. 19-й тур, 5 января
Рома – Лацио – 2:0 (матч продолжается)
Голы: Пеллегрини, 10, Салемакерс, 18
Рома – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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