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Италия
05 января 2025, 21:50 | Обновлено 05 января 2025, 22:13
410
0

Рома – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Серии А 2024/25

05 января 2025, 21:50 | Обновлено 05 января 2025, 22:13
410
0
Рома – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

5 января проходит матч 19-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Лацио.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 19-й тур, 5 января

Рома – Лацио – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Пеллегрини, 10, Салемакерс, 18

Рома – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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