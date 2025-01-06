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06 января 2025, 10:34 | Обновлено 06 января 2025, 10:40
1381
0

«Давай с нами, покажешь уровень». Олейник ответил на критику Милевского

Игрок UA Steel привезет экс-футболисту «Динамо» макароны

06 января 2025, 10:34 | Обновлено 06 января 2025, 10:40
1381
0
«Давай с нами, покажешь уровень». Олейник ответил на критику Милевского
УПЛ. Денис Олейник

Игрок медийной сборной Украины по футболу UA Steel Денис Олейник отреагировал на критику бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артема Милевского:

«Владимирович, везу тебе макароны, как ты и просил. В следующий раз давай с нами, поможешь нам, покажешь уровень».

За UA Steel на чемпионате мира, кроме Дениса Олейника, выступали и другие известные футболисты: Денис Бойко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Юрий Панькив, Николай Морозюк. Также в состав было включено несколько игроков сборной Украины по socca, которая стала вице-чемпионом мира 2023 года. Главный тренер команды – Валерий Федорчук.

Напомним, команда проиграла оба матча на ЧМ – против Турции (0:5) и Марокко (2:9). В итоге Украина вылетела из турнира.

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Артем Милевский Украина - Марокко UA Steel Kings World Cup медиафутбол Денис Олейник
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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