«Давай с нами, покажешь уровень». Олейник ответил на критику Милевского

Игрок медийной сборной Украины по футболу UA Steel Денис Олейник отреагировал на критику бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артема Милевского:

«Владимирович, везу тебе макароны, как ты и просил. В следующий раз давай с нами, поможешь нам, покажешь уровень».

За UA Steel на чемпионате мира, кроме Дениса Олейника, выступали и другие известные футболисты: Денис Бойко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Юрий Панькив, Николай Морозюк. Также в состав было включено несколько игроков сборной Украины по socca, которая стала вице-чемпионом мира 2023 года. Главный тренер команды – Валерий Федорчук.

Напомним, команда проиграла оба матча на ЧМ – против Турции (0:5) и Марокко (2:9). В итоге Украина вылетела из турнира.