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WTA
05 января 2025, 18:05 | Обновлено 05 января 2025, 19:16
98
0

Дарья Снигур – Эмилиана Аранго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации Australian Open 6 января в 02:30

05 января 2025, 18:05 | Обновлено 05 января 2025, 19:16
98
0
Дарья Снигур – Эмилиана Аранго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

6 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1-м раунде отбора украинка сыграет против Эмилианы Аранго (Колумбия, WTA 169). Поединок начнется 2-м запуском на корте №8 после игры Султанов – Галан. Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Во 2-м раунде отбора к Australian Open победительница противостояния сыграет либо против Симоны Вальтерт (Швейцария, WTA 174), либо против Барборы Палицовой (Чехия, WTA 180).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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