Дарья Снигур – Эмилиана Аранго. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации Australian Open 6 января в 02:30
6 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 1-м раунде отбора украинка сыграет против Эмилианы Аранго (Колумбия, WTA 169). Поединок начнется 2-м запуском на корте №8 после игры Султанов – Галан. Ориентировочное время начала игры – 02:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Во 2-м раунде отбора к Australian Open победительница противостояния сыграет либо против Симоны Вальтерт (Швейцария, WTA 174), либо против Барборы Палицовой (Чехия, WTA 180).
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