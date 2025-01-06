ФОТО. Что она с собой сделала? Вот как сейчас выглядит сестра Неймара

Сестра Неймара – Рафаэлла Бекран – широкоизвестна в футбольном мировом сообществе.

С ней связывали «проклятие Неймара», которое заключалось в том, что футболист всегда старался присутствовать на дне рождения любимой сестры, и поэтому часто получал травмы и дисквалификации на этот период года. День рождение Рафаэллы – 11 марта.

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Сейчас Рафаэлла – инфлюенсер и интернет-знаменитость, она встречается с форвардом «Сантоса» Габриэлем Барбосой.

Девушка, которая в молодости настоящей красавицей, сейчас выглядит немного иначе – возможно, сказались численные бьюти-процедуры и пластические операции: