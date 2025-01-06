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  4. ФОТО. Что она с собой сделала? Вот как сейчас выглядит сестра Неймара
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06 января 2025, 10:31 |
1799
3

ФОТО. Что она с собой сделала? Вот как сейчас выглядит сестра Неймара

Рафаэлла Бекран сумела существенно испортить свою внешность

06 января 2025, 10:31 |
1799
3
ФОТО. Что она с собой сделала? Вот как сейчас выглядит сестра Неймара
Instagram. Сестра Неймара – Рафаэлла

Сестра НеймараРафаэлла Бекран – широкоизвестна в футбольном мировом сообществе.

С ней связывали «проклятие Неймара», которое заключалось в том, что футболист всегда старался присутствовать на дне рождения любимой сестры, и поэтому часто получал травмы и дисквалификации на этот период года. День рождение Рафаэллы – 11 марта.

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Сейчас Рафаэлла – инфлюенсер и интернет-знаменитость, она встречается с форвардом «Сантоса» Габриэлем Барбосой.

Девушка, которая в молодости настоящей красавицей, сейчас выглядит немного иначе – возможно, сказались численные бьюти-процедуры и пластические операции:

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фото lifestyle Неймар
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Serhii P.
А що вона з собою зробила? Ну розжерлася, в Бразилії сракаті баби в пошані.
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+1
Serhii Babak
всім би так виглядать) ну латиноси всі жопаті...автору мабуть  більше сам неймар нравиться))
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0
Перець
Як в пісні і что ж ти страшная такая
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0
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