Рейтинг WTA. Калинина вернулась в топ-50, Свитолина потеряла позиции

Женская теннисная ассоциация опубликовала первую обновленную версию мирового рейтинга в новом сезоне. На предыдущей недели девушки соревновались на турнирах WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде, а некоторые также приняли участия на United Cup в составе своих сборных.

В первой десятке изменений нет. Первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла трофей в Брисбене и упрочила лидерство. Ига Свентек осталась на второй позиции.

Коко Гауфф – третья, Жасмин Паолини – четвертая, Чжэн Циньвень (которая пока еще не играла в 2025) – пятая.

Клара Таусон, ставшая чемпионкой в Окленде, улучшила 9 позиций и идет 41-й. Наоми Осака, которая сыграла в финале соревнований в Новой Зеландии, также поднялась (+7 мест) и теперь замыкает топ-50.

Топ-10 рейтинга WTA

Лучшей украинкой на прошлой неделе по праву можно назвать Ангелину Калинину, которая добралась до полуфинала Брисбена. Благодаря успешным выступлениям Ангелина поднялась на 7 строчек в рейтинге, вернулась в топ-50 и идет 48-й.

Марта Костюк и Даяна Ястремская также сыграли на кортах Брисбена, но вылетели в первом же матче (начинали выступления со 2-го раунда). Несмотря на поражения, и Марта, и Даяна сохрани 18-е и 33-е места соответственно.

Титулованная украинка Элина Свитолина пока еще не стартовала в 2025 и ее первым турниром будет Australian Open. В обновленной версии рейтинга Элина утратила 6 мест и занимает 29-ю строчку.

Анастасия Соболева впервые в карьере выступила в квалификации пятисотника (в Брисбене), где выиграла один матч, но проиграла в финале отбора. 20-летняя украинка улучшила 7 позиций и сейчас располагается на 209-м месте.

Юлия Стародубцева выступила в Окленде, где из-за повреждения снялась с первого же поединка. Все же, Юлия поднялась на одно место и теперь замыкает топ-100.

Также свое место улучшила Катарина Завацкая, а вот Дарья Снигур, Леся Цуренко и Александра Олейникова потеряли позиции.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В первой десятке парного рейтинга WTA произошло пару изменений. В частности, украинка Людмила Киченок потеряла четвертое место и теперь замыкает первую пятерку.

Также рокировку позициями сделали Се Шувэй и Алена Остапенко. Представительница Тайваня стала шестой, а латвийка опустилась на 7-ю строчку.

Людмила – не единственная украинская теннисистка, которая упала в обновленной версии парного рейтинга. Позиции также утратили и Надежда Киченок с Мартой Костюк, которые идут в топ-100.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA