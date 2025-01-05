United Cup 2025. Результаты матчей. Итоги командного турнира

С 27 декабря по 5 января состоялся командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграли как мужчины, так и женщины. Соревнований под эгидой ATP и WTA прошли в двух городах Австралии: в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла.

Оба города приняли три группы по три страны в формате круговой системы. Всего участие приняли 18 сборных. Каждое противостояние состояло из одного мужского и одного женского одиночного матча, а также одного смешанного парного матча.

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Шесть победителей групп и лучший участник, занявший второе место в каждом городе, вышли в четвертьфинал.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков все результаты матчей United Cup 2025.

ФИНАЛ

Воскресенье, 5 января

08:30. США – Польша – 2:0

Коко Гауфф – Ига Свентек – 6:4, 6:4

– Ига Свентек – 6:4, 6:4 Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач – 6:4, 5:7, 7:6 (7:4)

ПОЛУФИНАЛЫ

Суббота, 4 января

01:30. Казахстан – Польша – 0:3

Александр Шевченко – Хуберт Хуркач – 3:6, 2:6

Александр Шевченко – – 3:6, 2:6 Елена Рыбакина – Ига Свентек – 6:7 (5:7), 4:6

Елена Рыбакина – – 6:7 (5:7), 4:6 Жибек Куламбаева / Александр Шевченко – Майя Хвалинская / Ян Зелинськи – 4:6, 1:6

08:30. США – Чехия – 3:0

Коко Гауфф – Каролина Мухова – 6:1, 6:4

– Каролина Мухова – 6:1, 6:4 Тейлор Фритц – Томаш Махач – 6:7 (4:7), 6:5, RET., Махач

– Томаш Махач – 6:7 (4:7), 6:5, RET., Махач Дезире Кравчик / Денис Кудла – Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль – 7:5, 6:0

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

Пятница, 3 января

08:30. Италия – Чехия – 1:2

Жасмин Паолини – Каролина Мухова – 2:6, 2:6

Жасмин Паолини – – 2:6, 2:6 Флавио Коболли – Томаш Махач – 1:6, 2:6

Флавио Коболли – – 1:6, 2:6 Сара Эррани / Андреа Вавассори – Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль – 7:5, 3:6, [10:4]

Четверг, 2 января

08:30. Польша – Великобритания – 3:0

Хуберт Хуркач – Билли Харрис – 7:6 (7:3), 7:5

– Билли Харрис – 7:6 (7:3), 7:5 Ига Свентек – Кэти Бултер – 6:7 (4:7), 6:1, 6:4

– Кэти Бултер – 6:7 (4:7), 6:1, 6:4 Майя Хвалинская / Ян Зелиньски – Оливия Николс / Чарльз Брум – 6:2, 7:6 (7:3)

Среда, 1 января

04:00. Казахстан – Германия – 2:1 (Перт)

Елена Рыбакина – Лаура Зигемунд – 6:3, 6:1

– Лаура Зигемунд – 6:3, 6:1 Александр Шевченко – Даниэль Мазур – 6:7 (5:7), 6:2, 6:2

– Даниэль Мазур – 6:7 (5:7), 6:2, 6:2 Жибек Куламбаева / Дмитрий Попко – Лаура Зигемунд / Тим Пютц – 2:6, 2:6

11:00. США – Китай – 3:0 (Перт)

Коко Гауфф – Чжан Шуай – 7:6 (7:4), 6:2

Чжан Шуай – 7:6 (7:4), 6:2 Тейлор Фритц – Чжан Чжичжэнь – 6:4, 6:4

– Чжан Чжичжэнь – 6:4, 6:4 Дезире Кравчик / Роберт Гэллоуэй – Чжан Шуай / Сунь Фандзин – 6:3, 6:7 (1:7), [10:3]

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А (Перт)

Сборная США Канада Хорватия Очки В-П США - 2:1 3:0 2 5-1 Канада 1:2 - 2:1 1 3-3 Хорватия 0:3 1:2 - 0 1-5

Результаты матчей сборных

Канада – Хорватия

Канада – Хорватия США – Канада

США – Канада США – Хорватия

Суббота, 28 декабря

04:00. Канада – Хорватия – 2:1

Лейла Фернандес – Донна Векич – 6:4, 6:3

– Донна Векич – 6:4, 6:3 Феликс Оже-Альяссим – Борна Чорич – 6:0, 4:6, 4:6

Феликс Оже-Альяссим – – 6:0, 4:6, 4:6 Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим – Луция Чирич Багарич / Иван Додиг – 6:3, 6:4

Воскресенье, 29 декабря

11:00. США – Канада – 2:1

Коко Гауфф – Лейла Фернандес – 6:3, 6:2

– Лейла Фернандес – 6:3, 6:2 Тейлор Фритц – Феликс Оже-Альяссим – 6:4, 5:7, 3:6

Тейлор Фритц – – 6:4, 5:7, 3:6 Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим – 7:6 (7:2), 7:5

Вторник, 31 декабря

04:00. США – Хорватия – 3:0

Тейлор Фритц – Борна Чорич – 6:3, 6:2

– Борна Чорич – 6:3, 6:2 Коко Гауфф – Донна Векич – 6:4, 6:2

– Донна Векич – 6:4, 6:2 Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Петра Марчинко / Иван Додиг – 6:2, 6:3

Группа В (Сидней)

Сборная Польша Чехия Норвегия Очки В-П Польша - 2:1 2:1 2 4-2 Чехия* 1:2 - 2:1 1 3-3 Норвегия 1:2 1:2 - 0 2-4

Результаты матчей сборных

Чехия – Норвегия

Чехия – Норвегия Польша – Норвегия

Польша – Норвегия Польша – Чехия

Воскресенье, 29 декабря

01:30. Чехия – Норвегия – 2:1

Каролина Мухова – Малене Хельго – 6:2, 6:2

– Малене Хельго – 6:2, 6:2 Томаш Махач – Каспер Рууд – 6:7 (6:8), 7:5, 4:6

Томаш Махач – – 6:7 (6:8), 7:5, 4:6 Каролина Мухова / Томаш Махач – Ульрикке Эйкери / Виктор Дурасович – 6:4, 6:4

Понедельник, 30 декабря

08:30. Польша – Норвегия – 2:1

Ига Свентек – Малене Хельго – 6:1, 6:0

Малене Хельго – 6:1, 6:0 Хуберт Хуркач – Каспер Рууд – 5:7, 3:6

Хуберт Хуркач – – 5:7, 3:6 Ига Свентек / Ян Зелиньски – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд – 6:3, 0:6, [10:8]

Среда, 1 января

01:30. Польша – Чехия – 2:1

Хуберт Хуркач – Томаш Махач – 5:7, 6:3, 4:6

Хуберт Хуркач – – 5:7, 6:3, 4:6 Ига Свентек – Каролина Мухова – 6:3, 6:4

– Каролина Мухова – 6:3, 6:4 Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Каролина Мухова / Томаш Махач – 7:6 (7:3), 6:3

Группа С (Перт)

Сборная Греция Казахстан Испания Очки В-П Греция - 0:3 2:1 1 2-4 Казахстан 3:0 - 2:1 2 5-1 Испания 1:2 1:2 - 0 2-4

Результаты матчей сборных

Казахстан – Испания

Казахстан – Испания Греция – Испания

Греция – Испания Греция – Казахстан

Пятница, 27 декабря

04:00. Казахстан – Испания – 2:1

Александр Шевченко – Пабло Карреньо Буста – 2:6, 1:6

Александр Шевченко – – 2:6, 1:6 Елена Рыбакина – Джессика Бузас Манейро – 6:2, 6:3

– Джессика Бузас Манейро – 6:2, 6:3 Елена Рыбакина / Александр Шевченко – Ивонн Кавалье-Реймерс / Пабло Карреньо Буста – 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), [10:7]

Суббота, 28 декабря

11:00. Греция – Испания – 2:1

Мария Саккари – Джессика Бузас Манейро – 2:6, 1:6

Мария Саккари – – 2:6, 1:6 Стефанос Циципас – Пабло Карреньо Буста – 6:4, 4:6, 6:3

– Пабло Карреньо Буста – 6:4, 4:6, 6:3 Мария Саккари / Стефанос Циципас – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес – 4:6, 6:3, [10:6]

Понедельник, 30 декабря

04:00. Греция – Казахстан – 0:3

Стефанос Циципас – Александр Шевченко – 4:6, 6:7 (0:7)

Стефанос Циципас – – 4:6, 6:7 (0:7) Мария Саккари – Елена Рыбакина – 4:6, 3:6

Мария Саккари – – 4:6, 3:6 Деспина Папамихаил / Петрос Циципас – Жибек Куламбаева / Александр Недовесов – 6:2, 3:6, [6:10]

Группа D (Сидней)

Сборная Италия Франция Швейцария Очки В-П Италия - 3:0 3:0 2 6-0 Франция 0:3 - 1:2 0 1-5 Швейцария 0:3 2:1 - 1 2-4

Результаты матчей сборных

Франция – Швейцария

Франция – Швейцария Италия – Швейцария

Италия – Швейцария Италия – Франция

Суббота, 28 декабря

01:30. Франция – Швейцария – 1:2

Хлоэ Паке – Белинда Бенчич – 3:6, 1:6

Хлоэ Паке – – 3:6, 1:6 Уго Умбер – Доминик Штрикер – 6:3, 7:5

– Доминик Штрикер – 6:3, 7:5 Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен – Белинда Бенчич / Доминик Штрикер – 1:6, 6:7 (4:7)

Воскресенье, 29 декабря

08:30. Италия – Швейцария – 3:0

Флавио Коболли – Доминик Штрикер – 6:3, 7:6 (7:2)

– Доминик Штрикер – 6:3, 7:6 (7:2) Жасмин Паолини – Белинда Бенчич – 6:1, 6:1

– Белинда Бенчич – 6:1, 6:1 Сара Эррани / Андреа Вавассори – Белинда Бенчич / Доминик Штрикер – 6:4, 6:4

Вторник, 31 декабря

01:30. Италия – Франция – 3:0

Флавио Коболли – Уго Умбер – 3:6, 7:6 (10:8), 6:2

– Уго Умбер – 3:6, 7:6 (10:8), 6:2 Жасмин Паолини – Хлоэ Паке – 6:0, 6:2

– Хлоэ Паке – 6:0, 6:2 Сара Эррани / Андреа Вавассори – Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен – 6:3, 7:6 (7:3)

Группа Е (Перт)

Сборная Китай Германия Бразилия Очки В-П Китай* - 1:2 3:0 1 4-2 Германия 2:1 - 3:0 2 5-1 Бразилия 0:3 0:3 - 0 0-6

Результаты матчей сборных

Китай – Бразилия

Китай – Бразилия Германия – Бразилия

Германия – Бразилия Китай – Германия

Пятница, 27 декабря

11:00. Китай – Бразилия – 3:0

Гао Синьюй – Беатрис Хаддад Майя – 5:7, 6:4, 7:5

– Беатрис Хаддад Майя – 5:7, 6:4, 7:5 Чжан Чжичжэнь – Тьягу Монтейру – 6:3, 6:0

– Тьягу Монтейру – 6:3, 6:0 Чжан Шуай / Чжан Чжичжэнь – Каролина Алвеш / Рафаэл Матос – 6:4, 7:5

Воскресенье, 29 декабря

04:00. Германия – Бразилия – 3:0

Лаура Зигемунд – Беатрис Хаддад Майя – 6:3, 1;6, 6:4

– Беатрис Хаддад Майя – 6:3, 1;6, 6:4 Александр Зверев – Тьягу Монтейру – 6:4, 6:4

– Тьягу Монтейру – 6:4, 6:4 Лаура Зигемунд / Тим Пютц – Каролина Алвеш / Рафаэл Матос – 7:6 (10:8), 6:4

Понедельник, 30 декабря

11:00. Китай – Германия – 1:2

Чжан Чжичжэнь – Александр Зверев – 6:2, 0:6, 2:6

Чжан Чжичжэнь – – 6:2, 0:6, 2:6 Гао Синьюй – Лаура Зигемунд – 6:1, 3:6, 6:3

– Лаура Зигемунд – 6:1, 3:6, 6:3 Чжан Шуай / Чжан Чжичжэнь – Лаура Зигемунд / Александр Зверев – 2:6, 6:7 (3:7)

Группа F (Сидней)

Сборная Великобритания Австралия Аргентина Очки В-П Великобритания** - 1:2 2:1 1 3-3 Австралия 2:1 - 1:2 1 3-3 Аргентина 1:2 2:1 - 1 3-3

Результаты матчей сборных

Австралия – Аргентина

Австралия – Аргентина Великобритания – Аргентина

Великобритания – Аргентина Великобритания – Австралия

Суббота, 28 декабря

08:00. Австралия – Аргентина – 1:2

Оливия Гадеки – Надя Подороска – 2:6, 4:6

Оливия Гадеки – – 2:6, 4:6 Алекс де Минаур – Томас Мартин Этчеверри – 6:1, 6:4

– Томас Мартин Этчеверри – 6:1, 6:4 Эллен Перес / Мэттью Эбден – Мария Лурдес Карле / Томас Мартин Этчеверри – 2:6, 4:6

Понедельник, 30 декабря

01:30. Великобритания – Аргентина – 2:1

Кэти Бултер – Надя Подороска – 6:2, 6:3

– Надя Подороска – 6:2, 6:3 Билли Харрис – Томас Мартин Этчеверри – 6:3, 3:6, 2:6

Билли Харрис – – 6:3, 3:6, 2:6 Кэти Бултер / Чарльз Брум – Мария Лурдес Карле / Томас Мартин Этчеверри – 7:6 (7:4), 7:5

Среда, 1 января

08:30. Великобритания – Австралия – 1:2

Кэти Бултер – Оливия Гадеки – 6:2, 6:1

– Оливия Гадеки – 6:2, 6:1 Билли Харрис – Алекс де Минаур – 2:6, 1:6

Билли Харрис – – 2:6, 1:6 Оливия Николлс / Чарльз Брум – Оливия Гадеки / Алекс де Минаур – 3:6, 6:7 (3:7)

Примечания:

* Чехия и Китай вышли в плей-офф, поскольку стали лучшими командами, которые заняли вторые места в своих городах. Чехия – Сидней, Китай – Перт.

** Британцы заняли первое место благодаря лучшему проценту выигранных сетов (54%). У Австралии и Аргентины по 50% и 46%.

Группы United Cup 2025

Призовые United Cup 2025

Общий призовой фонд соревнований составит 11,17 миллионов ​​долларов (по $5,585,000 на ATP и WTA соответственно). Каждый игрок, в зависимости от рейтинга, получит фиксированную сумму за участие на турнире. Кроме этого, теннисисты будут получать призовые за победу в конкретном матче, а также за победу сборной в каждом противостоянии.

Очки будут начисляться теннисистам только за победу в зависимости от рейтинга их соперников. Очки предусмотрены только за матчи в одиночном разряде. Игроки, которые выиграют все пять одиночных матчей, могут заработать максимально 500 очков.

Распределение очков и призовых на United Cup 2025