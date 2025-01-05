United Cup 2025. Результаты матчей. Итоги командного турнира
Командные соревнования прошли в Австралии с 27 декабря по 5 января
С 27 декабря по 5 января состоялся командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграли как мужчины, так и женщины. Соревнований под эгидой ATP и WTA прошли в двух городах Австралии: в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла.
Оба города приняли три группы по три страны в формате круговой системы. Всего участие приняли 18 сборных. Каждое противостояние состояло из одного мужского и одного женского одиночного матча, а также одного смешанного парного матча.
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Шесть победителей групп и лучший участник, занявший второе место в каждом городе, вышли в четвертьфинал.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков все результаты матчей United Cup 2025.
ФИНАЛ
Воскресенье, 5 января
08:30. США – Польша – 2:0
- Коко Гауфф – Ига Свентек – 6:4, 6:4
- Тейлор Фритц – Хуберт Хуркач – 6:4, 5:7, 7:6 (7:4)
ПОЛУФИНАЛЫ
Суббота, 4 января
01:30. Казахстан – Польша – 0:3
- Александр Шевченко – Хуберт Хуркач – 3:6, 2:6
- Елена Рыбакина – Ига Свентек – 6:7 (5:7), 4:6
- Жибек Куламбаева / Александр Шевченко – Майя Хвалинская / Ян Зелинськи – 4:6, 1:6
08:30. США – Чехия – 3:0
- Коко Гауфф – Каролина Мухова – 6:1, 6:4
- Тейлор Фритц – Томаш Махач – 6:7 (4:7), 6:5, RET., Махач
- Дезире Кравчик / Денис Кудла – Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль – 7:5, 6:0
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
Пятница, 3 января
08:30. Италия – Чехия – 1:2
- Жасмин Паолини – Каролина Мухова – 2:6, 2:6
- Флавио Коболли – Томаш Махач – 1:6, 2:6
- Сара Эррани / Андреа Вавассори – Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль – 7:5, 3:6, [10:4]
Четверг, 2 января
08:30. Польша – Великобритания – 3:0
- Хуберт Хуркач – Билли Харрис – 7:6 (7:3), 7:5
- Ига Свентек – Кэти Бултер – 6:7 (4:7), 6:1, 6:4
- Майя Хвалинская / Ян Зелиньски – Оливия Николс / Чарльз Брум – 6:2, 7:6 (7:3)
Среда, 1 января
04:00. Казахстан – Германия – 2:1 (Перт)
- Елена Рыбакина – Лаура Зигемунд – 6:3, 6:1
- Александр Шевченко – Даниэль Мазур – 6:7 (5:7), 6:2, 6:2
- Жибек Куламбаева / Дмитрий Попко – Лаура Зигемунд / Тим Пютц – 2:6, 2:6
11:00. США – Китай – 3:0 (Перт)
- Коко Гауфф – Чжан Шуай – 7:6 (7:4), 6:2
- Тейлор Фритц – Чжан Чжичжэнь – 6:4, 6:4
- Дезире Кравчик / Роберт Гэллоуэй – Чжан Шуай / Сунь Фандзин – 6:3, 6:7 (1:7), [10:3]
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А (Перт)
|
Сборная
|
США
|
Канада
|
Хорватия
|
Очки
|
В-П
|
США
|
-
|
2:1
|
3:0
|
2
|
5-1
|
Канада
|
1:2
|
-
|
2:1
|
1
|
3-3
|
Хорватия
|
0:3
|
1:2
|
-
|
0
|
1-5
Результаты матчей сборных
- Канада – Хорватия
- США – Канада
- США – Хорватия
Суббота, 28 декабря
04:00. Канада – Хорватия – 2:1
- Лейла Фернандес – Донна Векич – 6:4, 6:3
- Феликс Оже-Альяссим – Борна Чорич – 6:0, 4:6, 4:6
- Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим – Луция Чирич Багарич / Иван Додиг – 6:3, 6:4
Воскресенье, 29 декабря
11:00. США – Канада – 2:1
- Коко Гауфф – Лейла Фернандес – 6:3, 6:2
- Тейлор Фритц – Феликс Оже-Альяссим – 6:4, 5:7, 3:6
- Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим – 7:6 (7:2), 7:5
Вторник, 31 декабря
04:00. США – Хорватия – 3:0
- Тейлор Фритц – Борна Чорич – 6:3, 6:2
- Коко Гауфф – Донна Векич – 6:4, 6:2
- Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Петра Марчинко / Иван Додиг – 6:2, 6:3
Группа В (Сидней)
|
Сборная
|
Польша
|
Чехия
|
Норвегия
|
Очки
|
В-П
|
Польша
|
-
|
2:1
|
2:1
|
2
|
4-2
|
Чехия*
|
1:2
|
-
|
2:1
|
1
|
3-3
|
Норвегия
|
1:2
|
1:2
|
-
|
0
|
2-4
Результаты матчей сборных
- Чехия – Норвегия
- Польша – Норвегия
- Польша – Чехия
Воскресенье, 29 декабря
01:30. Чехия – Норвегия – 2:1
- Каролина Мухова – Малене Хельго – 6:2, 6:2
- Томаш Махач – Каспер Рууд – 6:7 (6:8), 7:5, 4:6
- Каролина Мухова / Томаш Махач – Ульрикке Эйкери / Виктор Дурасович – 6:4, 6:4
Понедельник, 30 декабря
08:30. Польша – Норвегия – 2:1
- Ига Свентек – Малене Хельго – 6:1, 6:0
- Хуберт Хуркач – Каспер Рууд – 5:7, 3:6
- Ига Свентек / Ян Зелиньски – Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд – 6:3, 0:6, [10:8]
Среда, 1 января
01:30. Польша – Чехия – 2:1
- Хуберт Хуркач – Томаш Махач – 5:7, 6:3, 4:6
- Ига Свентек – Каролина Мухова – 6:3, 6:4
- Ига Свентек / Хуберт Хуркач – Каролина Мухова / Томаш Махач – 7:6 (7:3), 6:3
Группа С (Перт)
|
Сборная
|
Греция
|
Казахстан
|
Испания
|
Очки
|
В-П
|
Греция
|
-
|
0:3
|
2:1
|
1
|
2-4
|
Казахстан
|
3:0
|
-
|
2:1
|
2
|
5-1
|
Испания
|
1:2
|
1:2
|
-
|
0
|
2-4
Результаты матчей сборных
- Казахстан – Испания
- Греция – Испания
- Греция – Казахстан
Пятница, 27 декабря
04:00. Казахстан – Испания – 2:1
- Александр Шевченко – Пабло Карреньо Буста – 2:6, 1:6
- Елена Рыбакина – Джессика Бузас Манейро – 6:2, 6:3
- Елена Рыбакина / Александр Шевченко – Ивонн Кавалье-Реймерс / Пабло Карреньо Буста – 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), [10:7]
Суббота, 28 декабря
11:00. Греция – Испания – 2:1
- Мария Саккари – Джессика Бузас Манейро – 2:6, 1:6
- Стефанос Циципас – Пабло Карреньо Буста – 6:4, 4:6, 6:3
- Мария Саккари / Стефанос Циципас – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес – 4:6, 6:3, [10:6]
Понедельник, 30 декабря
04:00. Греция – Казахстан – 0:3
- Стефанос Циципас – Александр Шевченко – 4:6, 6:7 (0:7)
- Мария Саккари – Елена Рыбакина – 4:6, 3:6
- Деспина Папамихаил / Петрос Циципас – Жибек Куламбаева / Александр Недовесов – 6:2, 3:6, [6:10]
Группа D (Сидней)
|
Сборная
|
Италия
|
Франция
|
Швейцария
|
Очки
|
В-П
|
Италия
|
-
|
3:0
|
3:0
|
2
|
6-0
|
Франция
|
0:3
|
-
|
1:2
|
0
|
1-5
|
Швейцария
|
0:3
|
2:1
|
-
|
1
|
2-4
Результаты матчей сборных
- Франция – Швейцария
- Италия – Швейцария
- Италия – Франция
Суббота, 28 декабря
01:30. Франция – Швейцария – 1:2
- Хлоэ Паке – Белинда Бенчич – 3:6, 1:6
- Уго Умбер – Доминик Штрикер – 6:3, 7:5
- Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен – Белинда Бенчич / Доминик Штрикер – 1:6, 6:7 (4:7)
Воскресенье, 29 декабря
08:30. Италия – Швейцария – 3:0
- Флавио Коболли – Доминик Штрикер – 6:3, 7:6 (7:2)
- Жасмин Паолини – Белинда Бенчич – 6:1, 6:1
- Сара Эррани / Андреа Вавассори – Белинда Бенчич / Доминик Штрикер – 6:4, 6:4
Вторник, 31 декабря
01:30. Италия – Франция – 3:0
- Флавио Коболли – Уго Умбер – 3:6, 7:6 (10:8), 6:2
- Жасмин Паолини – Хлоэ Паке – 6:0, 6:2
- Сара Эррани / Андреа Вавассори – Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен – 6:3, 7:6 (7:3)
Группа Е (Перт)
|
Сборная
|
Китай
|
Германия
|
Бразилия
|
Очки
|
В-П
|
Китай*
|
-
|
1:2
|
3:0
|
1
|
4-2
|
Германия
|
2:1
|
-
|
3:0
|
2
|
5-1
|
Бразилия
|
0:3
|
0:3
|
-
|
0
|
0-6
Результаты матчей сборных
- Китай – Бразилия
- Германия – Бразилия
- Китай – Германия
Пятница, 27 декабря
11:00. Китай – Бразилия – 3:0
- Гао Синьюй – Беатрис Хаддад Майя – 5:7, 6:4, 7:5
- Чжан Чжичжэнь – Тьягу Монтейру – 6:3, 6:0
- Чжан Шуай / Чжан Чжичжэнь – Каролина Алвеш / Рафаэл Матос – 6:4, 7:5
Воскресенье, 29 декабря
04:00. Германия – Бразилия – 3:0
- Лаура Зигемунд – Беатрис Хаддад Майя – 6:3, 1;6, 6:4
- Александр Зверев – Тьягу Монтейру – 6:4, 6:4
- Лаура Зигемунд / Тим Пютц – Каролина Алвеш / Рафаэл Матос – 7:6 (10:8), 6:4
Понедельник, 30 декабря
11:00. Китай – Германия – 1:2
- Чжан Чжичжэнь – Александр Зверев – 6:2, 0:6, 2:6
- Гао Синьюй – Лаура Зигемунд – 6:1, 3:6, 6:3
- Чжан Шуай / Чжан Чжичжэнь – Лаура Зигемунд / Александр Зверев – 2:6, 6:7 (3:7)
Группа F (Сидней)
|
Сборная
|
Великобритания
|
Австралия
|
Аргентина
|
Очки
|
В-П
|
Великобритания**
|
-
|
1:2
|
2:1
|
1
|
3-3
|
Австралия
|
2:1
|
-
|
1:2
|
1
|
3-3
|
Аргентина
|
1:2
|
2:1
|
-
|
1
|
3-3
Результаты матчей сборных
- Австралия – Аргентина
- Великобритания – Аргентина
- Великобритания – Австралия
Суббота, 28 декабря
08:00. Австралия – Аргентина – 1:2
- Оливия Гадеки – Надя Подороска – 2:6, 4:6
- Алекс де Минаур – Томас Мартин Этчеверри – 6:1, 6:4
- Эллен Перес / Мэттью Эбден – Мария Лурдес Карле / Томас Мартин Этчеверри – 2:6, 4:6
Понедельник, 30 декабря
01:30. Великобритания – Аргентина – 2:1
- Кэти Бултер – Надя Подороска – 6:2, 6:3
- Билли Харрис – Томас Мартин Этчеверри – 6:3, 3:6, 2:6
- Кэти Бултер / Чарльз Брум – Мария Лурдес Карле / Томас Мартин Этчеверри – 7:6 (7:4), 7:5
Среда, 1 января
08:30. Великобритания – Австралия – 1:2
- Кэти Бултер – Оливия Гадеки – 6:2, 6:1
- Билли Харрис – Алекс де Минаур – 2:6, 1:6
- Оливия Николлс / Чарльз Брум – Оливия Гадеки / Алекс де Минаур – 3:6, 6:7 (3:7)
Примечания:
* Чехия и Китай вышли в плей-офф, поскольку стали лучшими командами, которые заняли вторые места в своих городах. Чехия – Сидней, Китай – Перт.
** Британцы заняли первое место благодаря лучшему проценту выигранных сетов (54%). У Австралии и Аргентины по 50% и 46%.
Группы United Cup 2025
Призовые United Cup 2025
Общий призовой фонд соревнований составит 11,17 миллионов долларов (по $5,585,000 на ATP и WTA соответственно). Каждый игрок, в зависимости от рейтинга, получит фиксированную сумму за участие на турнире. Кроме этого, теннисисты будут получать призовые за победу в конкретном матче, а также за победу сборной в каждом противостоянии.
Очки будут начисляться теннисистам только за победу в зависимости от рейтинга их соперников. Очки предусмотрены только за матчи в одиночном разряде. Игроки, которые выиграют все пять одиночных матчей, могут заработать максимально 500 очков.
Распределение очков и призовых на United Cup 2025
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