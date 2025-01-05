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  4. United Cup 2025. Результаты матчей. Итоги командного турнира
WTA
05 января 2025, 23:20 |
3168
4

United Cup 2025. Результаты матчей. Итоги командного турнира

Командные соревнования прошли в Австралии с 27 декабря по 5 января

05 января 2025, 23:20 |
3168
4
United Cup 2025. Результаты матчей. Итоги командного турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Трофей United Cup 2025

С 27 декабря по 5 января состоялся командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграли как мужчины, так и женщины. Соревнований под эгидой ATP и WTA прошли в двух городах Австралии: в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла.

Оба города приняли три группы по три страны в формате круговой системы. Всего участие приняли 18 сборных. Каждое противостояние состояло из одного мужского и одного женского одиночного матча, а также одного смешанного парного матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Шесть победителей групп и лучший участник, занявший второе место в каждом городе, вышли в четвертьфинал.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков все результаты матчей United Cup 2025.

ФИНАЛ

Воскресенье, 5 января

08:30. США – Польша – 2:0

  • Коко Гауфф Ига Свентек – 6:4, 6:4
  • Тейлор Фритц Хуберт Хуркач – 6:4, 5:7, 7:6 (7:4)

ПОЛУФИНАЛЫ

Суббота, 4 января

01:30. Казахстан – Польша – 0:3

  • Александр Шевченко – Хуберт Хуркач – 3:6, 2:6
  • Елена Рыбакина – Ига Свентек – 6:7 (5:7), 4:6
  • Жибек Куламбаева / Александр Шевченко – Майя Хвалинская / Ян Зелинськи – 4:6, 1:6

08:30. США – Чехия – 3:0

  • Коко Гауфф Каролина Мухова – 6:1, 6:4
  • Тейлор Фритц Томаш Махач – 6:7 (4:7), 6:5, RET., Махач
  • Дезире Кравчик / Денис Кудла Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль – 7:5, 6:0

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

Пятница, 3 января

08:30. Италия – Чехия – 1:2

  • Жасмин Паолини – Каролина Мухова – 2:6, 2:6
  • Флавио Коболли – Томаш Махач – 1:6, 2:6
  • Сара Эррани / Андреа Вавассори Габриэла Кнутсон / Патрик Рикль – 7:5, 3:6, [10:4]

Четверг, 2 января

08:30. Польша – Великобритания 3:0

  • Хуберт Хуркач Билли Харрис – 7:6 (7:3), 7:5
  • Ига Свентек Кэти Бултер – 6:7 (4:7), 6:1, 6:4
  • Майя Хвалинская / Ян Зелиньски Оливия Николс / Чарльз Брум – 6:2, 7:6 (7:3)

Среда, 1 января

04:00. Казахстан – Германия – 2:1 (Перт)

  • Елена Рыбакина Лаура Зигемунд – 6:3, 6:1
  • Александр Шевченко Даниэль Мазур – 6:7 (5:7), 6:2, 6:2
  • Жибек Куламбаева / Дмитрий Попко – Лаура Зигемунд / Тим Пютц – 2:6, 2:6

11:00. США – Китай – 3:0 (Перт)

  • Коко Гауфф – Чжан Шуай – 7:6 (7:4), 6:2
  • Тейлор Фритц – Чжан Чжичжэнь – 6:4, 6:4
  • Дезире Кравчик / Роберт Гэллоуэй Чжан Шуай / Сунь Фандзин – 6:3, 6:7 (1:7), [10:3]

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А (Перт)

Сборная

США

Канада

Хорватия

Очки

В-П

США

-

2:1

3:0

2

5-1

Канада

1:2

-

2:1

1

3-3

Хорватия

0:3

1:2

-

0

1-5

Результаты матчей сборных

  • Канада Хорватия
  • США – Канада
  • США Хорватия

Суббота, 28 декабря

04:00. Канада – Хорватия 2:1

  • Лейла Фернандес Донна Векич – 6:4, 6:3
  • Феликс Оже-Альяссим – Борна Чорич – 6:0, 4:6, 4:6
  • Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим Луция Чирич Багарич / Иван Додиг – 6:3, 6:4

Воскресенье, 29 декабря

11:00. США – Канада – 2:1

  • Коко Гауфф Лейла Фернандес – 6:3, 6:2
  • Тейлор Фритц – Феликс Оже-Альяссим – 6:4, 5:7, 3:6
  • Коко Гауфф / Тейлор Фритц Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим – 7:6 (7:2), 7:5

Вторник, 31 декабря

04:00. США – Хорватия – 3:0

  • Тейлор Фритц Борна Чорич – 6:3, 6:2
  • Коко Гауфф Донна Векич – 6:4, 6:2
  • Коко Гауфф / Тейлор Фритц Петра Марчинко / Иван Додиг – 6:2, 6:3

Группа В (Сидней)

Сборная

Польша

Чехия

Норвегия

Очки

В-П

Польша

-

2:1

2:1

2

4-2

Чехия*

1:2

-

2:1

1

3-3

Норвегия

1:2

1:2

-

0

2-4

Результаты матчей сборных

  • Чехия – Норвегия
  • Польша – Норвегия
  • Польша Чехия

Воскресенье, 29 декабря

01:30. Чехия – Норвегия – 2:1

  • Каролина Мухова Малене Хельго – 6:2, 6:2
  • Томаш Махач – Каспер Рууд – 6:7 (6:8), 7:5, 4:6
  • Каролина Мухова / Томаш Махач Ульрикке Эйкери / Виктор Дурасович – 6:4, 6:4

Понедельник, 30 декабря

08:30. Польша – Норвегия – 2:1

  • Ига Свентек – Малене Хельго – 6:1, 6:0
  • Хуберт Хуркач – Каспер Рууд – 5:7, 3:6
  • Ига Свентек / Ян Зелиньски Ульрикке Эйкери / Каспер Рууд – 6:3, 0:6, [10:8]

Среда, 1 января

01:30. Польша – Чехия – 2:1

  • Хуберт Хуркач – Томаш Махач – 5:7, 6:3, 4:6
  • Ига Свентек Каролина Мухова – 6:3, 6:4
  • Ига Свентек / Хуберт Хуркач Каролина Мухова / Томаш Махач – 7:6 (7:3), 6:3

Группа С (Перт)

Сборная

Греция

Казахстан

Испания

Очки

В-П

Греция

-

0:3

2:1

1

2-4

Казахстан

3:0

-

2:1

2

5-1

Испания

1:2

1:2

-

0

2-4

Результаты матчей сборных

  • Казахстан – Испания
  • Греция – Испания
  • Греция Казахстан

Пятница, 27 декабря

04:00. Казахстан – Испания – 2:1

  • Александр Шевченко – Пабло Карреньо Буста – 2:6, 1:6
  • Елена Рыбакина Джессика Бузас Манейро – 6:2, 6:3
  • Елена Рыбакина / Александр Шевченко Ивонн Кавалье-Реймерс / Пабло Карреньо Буста – 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), [10:7]

Суббота, 28 декабря

11:00. Греция – Испания – 2:1

  • Мария Саккари – Джессика Бузас Манейро – 2:6, 1:6
  • Стефанос Циципас Пабло Карреньо Буста – 6:4, 4:6, 6:3
  • Мария Саккари / Стефанос Циципас Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес – 4:6, 6:3, [10:6]

Понедельник, 30 декабря

04:00. Греция – Казахстан – 0:3

  • Стефанос Циципас – Александр Шевченко – 4:6, 6:7 (0:7)
  • Мария Саккари – Елена Рыбакина – 4:6, 3:6
  • Деспина Папамихаил / Петрос Циципас – Жибек Куламбаева / Александр Недовесов – 6:2, 3:6, [6:10]

Группа D (Сидней)

Сборная

Италия

Франция

Швейцария

Очки

В-П

Италия

-

3:0

3:0

2

6-0

Франция

0:3

-

1:2

0

1-5

Швейцария

0:3

2:1

-

1

2-4

Результаты матчей сборных

  • Франция – Швейцария
  • Италия – Швейцария
  • Италия Франция

Суббота, 28 декабря

01:30. Франция – Швейцария – 1:2

  • Хлоэ Паке – Белинда Бенчич – 3:6, 1:6
  • Уго Умбер Доминик Штрикер – 6:3, 7:5
  • Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен – Белинда Бенчич / Доминик Штрикер – 1:6, 6:7 (4:7)

Воскресенье, 29 декабря

08:30. Италия – Швейцария – 3:0

  • Флавио Коболли Доминик Штрикер – 6:3, 7:6 (7:2)
  • Жасмин Паолини Белинда Бенчич – 6:1, 6:1
  • Сара Эррани / Андреа Вавассори Белинда Бенчич / Доминик Штрикер – 6:4, 6:4

Вторник, 31 декабря

01:30. Италия – Франция – 3:0

  • Флавио Коболли Уго Умбер – 3:6, 7:6 (10:8), 6:2
  • Жасмин Паолини Хлоэ Паке – 6:0, 6:2
  • Сара Эррани / Андреа Вавассори Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен – 6:3, 7:6 (7:3)

Группа Е (Перт)

Сборная

Китай

Германия

Бразилия

Очки

В-П

Китай*

-

1:2

3:0

1

4-2

Германия

2:1

-

3:0

2

5-1

Бразилия

0:3

0:3

-

0

0-6

Результаты матчей сборных

  • Китай – Бразилия
  • Германия – Бразилия
  • Китай – Германия

Пятница, 27 декабря

11:00. Китай – Бразилия – 3:0

  • Гао Синьюй Беатрис Хаддад Майя – 5:7, 6:4, 7:5
  • Чжан Чжичжэнь Тьягу Монтейру – 6:3, 6:0
  • Чжан Шуай / Чжан Чжичжэнь Каролина Алвеш / Рафаэл Матос – 6:4, 7:5

Воскресенье, 29 декабря

04:00. Германия – Бразилия – 3:0

  • Лаура Зигемунд Беатрис Хаддад Майя – 6:3, 1;6, 6:4
  • Александр Зверев Тьягу Монтейру – 6:4, 6:4
  • Лаура Зигемунд / Тим Пютц Каролина Алвеш / Рафаэл Матос – 7:6 (10:8), 6:4

Понедельник, 30 декабря

11:00. Китай – Германия – 1:2

  • Чжан Чжичжэнь – Александр Зверев – 6:2, 0:6, 2:6
  • Гао Синьюй Лаура Зигемунд – 6:1, 3:6, 6:3
  • Чжан Шуай / Чжан Чжичжэнь – Лаура Зигемунд / Александр Зверев – 2:6, 6:7 (3:7)

Группа F (Сидней)

Сборная

Великобритания

Австралия

Аргентина

Очки

В-П

Великобритания**

-

1:2

2:1

1

3-3

Австралия

2:1

-

1:2

1

3-3

Аргентина

1:2

2:1

-

1

3-3

Результаты матчей сборных

  • Австралия – Аргентина
  • Великобритания – Аргентина
  • Великобритания – Австралия

Суббота, 28 декабря

08:00. Австралия – Аргентина – 1:2

  • Оливия Гадеки – Надя Подороска – 2:6, 4:6
  • Алекс де Минаур Томас Мартин Этчеверри – 6:1, 6:4
  • Эллен Перес / Мэттью Эбден – Мария Лурдес Карле / Томас Мартин Этчеверри – 2:6, 4:6

Понедельник, 30 декабря

01:30. Великобритания – Аргентина – 2:1

  • Кэти Бултер Надя Подороска – 6:2, 6:3
  • Билли Харрис – Томас Мартин Этчеверри – 6:3, 3:6, 2:6
  • Кэти Бултер / Чарльз Брум – Мария Лурдес Карле / Томас Мартин Этчеверри – 7:6 (7:4), 7:5

Среда, 1 января

08:30. Великобритания – Австралия – 1:2

  • Кэти Бултер Оливия Гадеки – 6:2, 6:1
  • Билли Харрис – Алекс де Минаур – 2:6, 1:6
  • Оливия Николлс / Чарльз Брум – Оливия Гадеки / Алекс де Минаур – 3:6, 6:7 (3:7)

Примечания:

* Чехия и Китай вышли в плей-офф, поскольку стали лучшими командами, которые заняли вторые места в своих городах. Чехия – Сидней, Китай – Перт.

** Британцы заняли первое место благодаря лучшему проценту выигранных сетов (54%). У Австралии и Аргентины по 50% и 46%.

Группы United Cup 2025

Призовые United Cup 2025

Общий призовой фонд соревнований составит 11,17 миллионов ​​долларов (по $5,585,000 на ATP и WTA соответственно). Каждый игрок, в зависимости от рейтинга, получит фиксированную сумму за участие на турнире. Кроме этого, теннисисты будут получать призовые за победу в конкретном матче, а также за победу сборной в каждом противостоянии.

Очки будут начисляться теннисистам только за победу в зависимости от рейтинга их соперников. Очки предусмотрены только за матчи в одиночном разряде. Игроки, которые выиграют все пять одиночных матчей, могут заработать максимально 500 очков.

Распределение очков и призовых на United Cup 2025

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mystic_Healer
це хтось дивиться?
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wolfinukraine
А чому наших нема?
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