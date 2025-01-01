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  4. ФОТО. Как прошли матчи United Cup Великобритания – Австралия, США – Китай
WTA
01 января 2025, 20:37 |
150
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ФОТО. Как прошли матчи United Cup Великобритания – Австралия, США – Китай

Британцы одолели австралийцев, американцы справились с китайцами

01 января 2025, 20:37 |
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ФОТО. Как прошли матчи United Cup Великобритания – Австралия, США – Китай
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Бултер и Алекс де Минаур

1 января на United Cup завершились матчи группового этапа и стартовали четвертьфинальные противостояния.

В последнем поединке группы F Австралия переиграла Великобританию 2:1. Вначале Кэти Бултер переиграла Оливию Гадеки, затем Алекс де Минаур справился с Билли Харрисом, а в миксте Оливия Николлс и Чарльз Брум уступили Гадеки и де Минауру.

Британцы, несмотря на поражение, все равно вышли в четвертьфинал благодаря лучшему проценту выигранных сетов (54%). У Австралии и Аргентины по 50% и 46%.

В последнем поединке игрового дня США справились с Китаем – 3:0. Победу американцы одержали еще по итогам двух первых игр: Коко Гауфф выиграла у Чжан Шуай, а затем Тейлор Фритц переиграл Чжан Чжичжэня. В миксте Дезире Кравчик / Роберт Гэллоуэй одолели тандем Чжан Шуай / Сунь Фацзин.

В полуфинале США сыграет против победителя противостояния Италия – Чехия.

United Cup 2025. Группа F, Сидней. 1 января

Великобритания – Австралия – 1:2

  • Кэти Бултер Оливия Гадеки – 6:2, 6:1
  • Билли Харрис – Алекс де Минаур – 2:6, 1:6
  • Оливия Николлс / Чарльз Брум – Оливия Гадеки / Алекс де Минаур – 3:6, 6:7 (3:7)

United Cup 2025. 1/4 финала, Перт. 1 января

США – Китай – 3:0 (Перт)

  • Коко Гауфф – Чжан Шуай – 7:6 (7:4), 6:2
  • Тейлор Фритц – Чжан Чжичжэнь – 6:4, 6:4
  • Дезире Кравчик / Роберт Гэллоуэй Чжан Шуай / Сунь Фандзин – 6:3, 6:7 (1:7), [10:3]

Фотогалерея противостояния Великобритания – Австралия

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Видеообзор матча ​Кэти Бултер – Оливия Гадеки

Видеообзор матча Билли Харрис – Алекс де Минаур

Видеообзор матча Оливия Николлс / Чарльз Брум – Оливия Гадеки / Алекс де Минаур

Фотогалерея противостояния США – Китай

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Видеообзор матча ​Коко Гауфф – Чжан Шуай

Видеообзор матча Тейлор Фритц – Чжан Чжичжэнь

Видеообзор матча Дезире Кравчик / Роберт Гэллоуэй – Чжан Шуай / Сунь Фандзин

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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