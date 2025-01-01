ФОТО. Как прошли матчи United Cup Великобритания – Австралия, США – Китай
Британцы одолели австралийцев, американцы справились с китайцами
1 января на United Cup завершились матчи группового этапа и стартовали четвертьфинальные противостояния.
В последнем поединке группы F Австралия переиграла Великобританию 2:1. Вначале Кэти Бултер переиграла Оливию Гадеки, затем Алекс де Минаур справился с Билли Харрисом, а в миксте Оливия Николлс и Чарльз Брум уступили Гадеки и де Минауру.
Британцы, несмотря на поражение, все равно вышли в четвертьфинал благодаря лучшему проценту выигранных сетов (54%). У Австралии и Аргентины по 50% и 46%.
В последнем поединке игрового дня США справились с Китаем – 3:0. Победу американцы одержали еще по итогам двух первых игр: Коко Гауфф выиграла у Чжан Шуай, а затем Тейлор Фритц переиграл Чжан Чжичжэня. В миксте Дезире Кравчик / Роберт Гэллоуэй одолели тандем Чжан Шуай / Сунь Фацзин.
В полуфинале США сыграет против победителя противостояния Италия – Чехия.
United Cup 2025. Группа F, Сидней. 1 января
Великобритания – Австралия – 1:2
- Кэти Бултер – Оливия Гадеки – 6:2, 6:1
- Билли Харрис – Алекс де Минаур – 2:6, 1:6
- Оливия Николлс / Чарльз Брум – Оливия Гадеки / Алекс де Минаур – 3:6, 6:7 (3:7)
United Cup 2025. 1/4 финала, Перт. 1 января
США – Китай – 3:0 (Перт)
- Коко Гауфф – Чжан Шуай – 7:6 (7:4), 6:2
- Тейлор Фритц – Чжан Чжичжэнь – 6:4, 6:4
- Дезире Кравчик / Роберт Гэллоуэй – Чжан Шуай / Сунь Фандзин – 6:3, 6:7 (1:7), [10:3]
Фотогалерея противостояния Великобритания – Австралия
Видеообзор матча Кэти Бултер – Оливия Гадеки
Видеообзор матча Билли Харрис – Алекс де Минаур
Видеообзор матча Оливия Николлс / Чарльз Брум – Оливия Гадеки / Алекс де Минаур
Фотогалерея противостояния США – Китай
Видеообзор матча Коко Гауфф – Чжан Шуай
Видеообзор матча Тейлор Фритц – Чжан Чжичжэнь
Видеообзор матча Дезире Кравчик / Роберт Гэллоуэй – Чжан Шуай / Сунь Фандзин
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