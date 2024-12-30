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  4. ФОТО. Брат Циципаса тоже уступил. Казахстан вынес Грецию и вышел в плей-офф
WTA
30 декабря 2024, 10:11 |
278
0

ФОТО. Брат Циципаса тоже уступил. Казахстан вынес Грецию и вышел в плей-офф

Казахстанские теннисисты пробились в четвертьфинал United Cup 2025

30 декабря 2024, 10:11 |
278
0
ФОТО. Брат Циципаса тоже уступил. Казахстан вынес Грецию и вышел в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря состоялось матчевое противостояние в группе С на United Cup 2025 между сборными Греции и Казахстана.

Победу со счетом 3:0 одержали казахстанцы. Одиночные поединки выиграли Елена Рыбакина и Александр Шевченко, а в миксте – тандем Жибек Куламбаева / Александр Недовесов.

Казахстан выиграл два противостояния на турнире в Австралии и пробился в четвертьфинал United Cup. В 1/4 финала Казахстан сыграет либо против Китая, либо против Германии.

United Cup 2025. Группа С, Перт. 30 декабря

Греция – Казахстан – 0:3

  • Стефанос Циципас – Александр Шевченко – 4:6, 6:7 (0:7)
  • Мария Саккари – Елена Рыбакина – 4:6, 3:6
  • Деспина Папамихаил / Петрос Циципас – Жибек Куламбаева / Александр Недовесов – 6:2, 3:6, [6:10]

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Брат Циципаса тоже уступил. Казахстан вынес Грецию и вышел в плей-офф

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Видеообзор матча Стефанос Циципас – Александр Шевченко

Видеообзор матча Мария Саккари – Елена Рыбакина

Видеообзор матча Деспина Папамихаил / Петрос Циципас – Жибек Куламбаева / Александр Недовесов

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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