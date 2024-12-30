30 декабря состоялось матчевое противостояние в группе С на United Cup 2025 между сборными Греции и Казахстана.

Победу со счетом 3:0 одержали казахстанцы. Одиночные поединки выиграли Елена Рыбакина и Александр Шевченко, а в миксте – тандем Жибек Куламбаева / Александр Недовесов.

Казахстан выиграл два противостояния на турнире в Австралии и пробился в четвертьфинал United Cup. В 1/4 финала Казахстан сыграет либо против Китая, либо против Германии.

United Cup 2025. Группа С, Перт. 30 декабря

Греция – Казахстан – 0:3

Стефанос Циципас – Александр Шевченко – 4:6, 6:7 (0:7)

Стефанос Циципас – – 4:6, 6:7 (0:7) Мария Саккари – Елена Рыбакина – 4:6, 3:6

Мария Саккари – – 4:6, 3:6 Деспина Папамихаил / Петрос Циципас – Жибек Куламбаева / Александр Недовесов – 6:2, 3:6, [6:10]

Читайте также: Определен первый четвертьфиналист United Cup 2025

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Брат Циципаса тоже уступил. Казахстан вынес Грецию и вышел в плей-офф

Видеообзор матча Стефанос Циципас – Александр Шевченко

Видеообзор матча Мария Саккари – Елена Рыбакина

Видеообзор матча Деспина Папамихаил / Петрос Циципас – Жибек Куламбаева / Александр Недовесов