ФОТО. Брат Циципаса тоже уступил. Казахстан вынес Грецию и вышел в плей-офф
Казахстанские теннисисты пробились в четвертьфинал United Cup 2025
30 декабря состоялось матчевое противостояние в группе С на United Cup 2025 между сборными Греции и Казахстана.
Победу со счетом 3:0 одержали казахстанцы. Одиночные поединки выиграли Елена Рыбакина и Александр Шевченко, а в миксте – тандем Жибек Куламбаева / Александр Недовесов.
Казахстан выиграл два противостояния на турнире в Австралии и пробился в четвертьфинал United Cup. В 1/4 финала Казахстан сыграет либо против Китая, либо против Германии.
United Cup 2025. Группа С, Перт. 30 декабря
Греция – Казахстан – 0:3
- Стефанос Циципас – Александр Шевченко – 4:6, 6:7 (0:7)
- Мария Саккари – Елена Рыбакина – 4:6, 3:6
- Деспина Папамихаил / Петрос Циципас – Жибек Куламбаева / Александр Недовесов – 6:2, 3:6, [6:10]
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
ФОТО. Брат Циципаса тоже уступил. Казахстан вынес Грецию и вышел в плей-офф
Видеообзор матча Стефанос Циципас – Александр Шевченко
Видеообзор матча Мария Саккари – Елена Рыбакина
Видеообзор матчаДеспина Папамихаил / Петрос Циципас – Жибек Куламбаева / Александр Недовесов
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