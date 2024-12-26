United Cup 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Командные соревнования пройдут в Австралии с 27 декабря по 5 января
С 27 декабря по 5 января состоится командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграют как мужчины, так и женщины. Соревнований под эгидой ATP и WTA пройдут в двух городах Австралии: в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла.
Оба города примут три группы по три страны в формате круговой системы. Всего участие примут 18 сборных. Каждое противостояние будет состоять из одного мужского и одного женского одиночного матча, а также одного смешанного парного матча.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Шесть победителей групп и лучший участник, занявший второе место в каждом городе, выйдут в четвертьфинал.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей United Cup 2025.
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А
|
Сборная
|
США
|
Канада
|
Хорватия
|
Очки
|
В-П
|
США
|
-
|
|
|
|
|
Канада
|
|
-
|
|
|
|
Хорватия
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- Канада – Хорватия
- США – Канада
- США – Хорватия
Суббота, 28 декабря
Канада – Хорватия
- Лейла Фернандес – Донна Векич
- Феликс Оже-Альяссим – Борна Чорич
Воскресенье, 29 декабря
США – Канада
- Коко Гауфф – Лейла Фернандес
- Тейлор Фритц – Феликс Оже-Альяссим
Понедельник, 30 декабря
США – Хорватия
- Тейлор Фритц – Борна Чорич
- Коко Гауфф – Донна Векич
Группа В
|
Сборная
|
Польша
|
Чехия
|
Норвегия
|
Очки
|
В-П
|
Польша
|
-
|
|
|
|
|
Чехия
|
|
-
|
|
|
|
Норвегия
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- Чехия – Норвегия
- Польша – Норвегия
- Польша – Чехия
Воскресенье, 29 декабря
Чехия – Норвегия
- Каролина Мухова – Малене Хельго
- Томаш Махач – Каспер Рууд
Понедельник, 30 декабря
Польша – Норвегия
- Ига Свентек – Малене Хельго
- Хуберт Хуркач – Каспер Рууд
Среда, 1 января
Польша – Чехия
- Хуберт Хуркач – Томаш Махач
- Ига Свентек – Каролина Мухова
Группа С
|
Сборная
|
Греция
|
Казахстан
|
Испания
|
Очки
|
В-П
|
Греция
|
-
|
|
|
|
|
Казахстан
|
|
-
|
|
|
|
Испания
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- Казахстан – Испания
- Греция – Испания
- Греция – Казахстан
Пятница, 27 декабря
04:00. Казахстан – Испания
- Александр Шевченко – Пабло Карреньо Буста
- Елена Рыбакина – Джессика Бузас Манейро
- Елена Рыбакина / Александр Шевченко – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес
Суббота, 28 декабря
Греция – Испания
- Мария Саккари – Джессика Бузас Манейро
- Стефанос Циципас – Пабло Карреньо Буста
Понедельник, 30 декабря
Греция – Казахстан
- Стефанос Циципас – Александр Шевченко
- Мария Саккари – Елена Рыбакина
Группа D
|
Сборная
|
Италия
|
Франция
|
Швейцария
|
Очки
|
В-П
|
Италия
|
-
|
|
|
|
|
Франция
|
|
-
|
|
|
|
Швейцария
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- Франция – Швейцария
- Италия – Швейцария
- Италия – Франция
Суббота, 28 декабря
Франция – Швейцария
- Хлоэ Паке – Белинда Бенчич
- Уго Умбер – Доминик Штрикер
Воскресенье, 29 декабря
Италия – Швейцария
- Флавио Коболли – Доминик Штрикер
- Жасмин Паолини – Белинда Бенчич
Вторник, 31 декабря
Италия – Франция
- Флавио Коболли – Уго Умбер
- Жасмин Паолини – Хлоэ Паке
Группа Е
|
Сборная
|
Китай
|
Германия
|
Бразилия
|
Очки
|
В-П
|
Китай
|
-
|
|
|
|
|
Германия
|
|
-
|
|
|
|
Бразилия
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- Китай – Бразилия
- Германия – Бразилия
- Китай – Германия
Пятница, 27 декабря
11:00.Китай – Бразилия
- Гао Синьюй – Беатрис Хаддад Майя
- Чжан Чжичжэнь – Тьягу Монтейру
- Чжан Шуай / Чжан Чжичжэнь – Беатрис Хаддад Майя / Рафаэл Матос
Воскресенье, 29 декабря
Германия – Бразилия
- Лаура Зигемунд – Беатрис Хаддад Майя
- Александр Зверев – Тьягу Монтейру
Понедельник, 30 декабря
Китай – Германия
- Чжан Чжичжэнь – Александр Зверев
- Гао Синьюй – Лаура Зигемунд
Группа F
|
Сборная
|
Великобритания
|
Австралия
|
Аргентина
|
Очки
|
В-П
|
Великобритания
|
-
|
|
|
|
|
Австралия
|
|
-
|
|
|
|
Аргентина
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- Австралия – Аргентина
- Великобритания – Аргентина
- Великобритания – Австралия
Суббота, 28 декабря
Австралия – Аргентина
- Оливия Гадеки – Надя Подороска
- Алекс де Минаур – Томас Мартин Этчеверри
Понедельник, 30 декабря
Великобритания – Аргентина
- Кэти Бултер – Надя Подороска
- Билли Харрис – Томас Мартин Этчеверри
Среда, 1 января
Великобритания – Австралия
- Кэти Бултер – Оливия Гадеки
- Билли Харрис – Алекс де Минаур
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