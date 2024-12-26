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  4. United Cup 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
WTA
26 декабря 2024, 21:20 | Обновлено 26 декабря 2024, 21:29
72
0

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Командные соревнования пройдут в Австралии с 27 декабря по 5 января

26 декабря 2024, 21:20 | Обновлено 26 декабря 2024, 21:29
72
0
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Трофей United Cup 2025

С 27 декабря по 5 января состоится командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграют как мужчины, так и женщины. Соревнований под эгидой ATP и WTA пройдут в двух городах Австралии: в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла.

Оба города примут три группы по три страны в формате круговой системы. Всего участие примут 18 сборных. Каждое противостояние будет состоять из одного мужского и одного женского одиночного матча, а также одного смешанного парного матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Шесть победителей групп и лучший участник, занявший второе место в каждом городе, выйдут в четвертьфинал.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей United Cup 2025.

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

Сборная

США

Канада

Хорватия

Очки

В-П

США

-

Канада

-

Хорватия

-

Результаты матчей сборных

  • Канада Хорватия
  • США – Канада
  • США Хорватия

Суббота, 28 декабря

Канада – Хорватия

  • Лейла Фернандес – Донна Векич
  • Феликс Оже-Альяссим – Борна Чорич

Воскресенье, 29 декабря

США – Канада

  • Коко Гауфф – Лейла Фернандес
  • Тейлор Фритц – Феликс Оже-Альяссим

Понедельник, 30 декабря

США – Хорватия

  • Тейлор Фритц – Борна Чорич
  • Коко Гауфф – Донна Векич

Группа В

Сборная

Польша

Чехия

Норвегия

Очки

В-П

Польша

-

Чехия

-

Норвегия

-

Результаты матчей сборных

  • Чехия – Норвегия
  • Польша – Норвегия
  • Польша Чехия

Воскресенье, 29 декабря

Чехия – Норвегия

  • Каролина Мухова – Малене Хельго
  • Томаш Махач – Каспер Рууд

Понедельник, 30 декабря

Польша – Норвегия

  • Ига Свентек – Малене Хельго
  • Хуберт Хуркач – Каспер Рууд

Среда, 1 января

Польша – Чехия

  • Хуберт Хуркач – Томаш Махач
  • Ига Свентек – Каролина Мухова

Группа С

Сборная

Греция

Казахстан

Испания

Очки

В-П

Греция

-

Казахстан

-

Испания

-

Результаты матчей сборных

  • Казахстан – Испания
  • Греция – Испания
  • Греция Казахстан

Пятница, 27 декабря

04:00. Казахстан – Испания

  • Александр Шевченко – Пабло Карреньо Буста
  • Елена Рыбакина – Джессика Бузас Манейро
  • Елена Рыбакина / Александр Шевченко – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес

Суббота, 28 декабря

Греция – Испания

  • Мария Саккари – Джессика Бузас Манейро
  • Стефанос Циципас – Пабло Карреньо Буста

Понедельник, 30 декабря

Греция – Казахстан

  • Стефанос Циципас – Александр Шевченко
  • Мария Саккари – Елена Рыбакина

Группа D

Сборная

Италия

Франция

Швейцария

Очки

В-П

Италия

-

Франция

-

Швейцария

-

Результаты матчей сборных

  • Франция – Швейцария
  • Италия – Швейцария
  • Италия Франция

Суббота, 28 декабря

Франция – Швейцария

  • Хлоэ Паке – Белинда Бенчич
  • Уго Умбер – Доминик Штрикер

Воскресенье, 29 декабря

Италия – Швейцария

  • Флавио Коболли – Доминик Штрикер
  • Жасмин Паолини – Белинда Бенчич

Вторник, 31 декабря

Италия Франция

  • Флавио Коболли – Уго Умбер
  • Жасмин Паолини – Хлоэ Паке

Группа Е

Сборная

Китай

Германия

Бразилия

Очки

В-П

Китай

-

Германия

-

Бразилия

-

Результаты матчей сборных

  • Китай – Бразилия
  • Германия – Бразилия
  • Китай – Германия

Пятница, 27 декабря

11:00. Китай – Бразилия

  • Гао Синьюй – Беатрис Хаддад Майя
  • Чжан Чжичжэнь – Тьягу Монтейру
  • Чжан Шуай / Чжан Чжичжэнь – Беатрис Хаддад Майя / Рафаэл Матос

Воскресенье, 29 декабря

Германия – Бразилия

  • Лаура Зигемунд – Беатрис Хаддад Майя
  • Александр Зверев – Тьягу Монтейру

Понедельник, 30 декабря

Китай – Германия

  • Чжан Чжичжэнь – Александр Зверев
  • Гао Синьюй – Лаура Зигемунд

Группа F

Сборная

Великобритания

Австралия

Аргентина

Очки

В-П

Великобритания

-

Австралия

-

Аргентина

-

Результаты матчей сборных

  • Австралия – Аргентина
  • Великобритания – Аргентина
  • Великобритания – Австралия

Суббота, 28 декабря

Австралия – Аргентина

  • Оливия Гадеки – Надя Подороска
  • Алекс де Минаур – Томас Мартин Этчеверри

Понедельник, 30 декабря

Великобритания – Аргентина

  • Кэти Бултер – Надя Подороска
  • Билли Харрис – Томас Мартин Этчеверри

Среда, 1 января

Великобритания – Австралия

  • Кэти Бултер – Оливия Гадеки
  • Билли Харрис – Алекс де Минаур

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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