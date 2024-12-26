United Cup 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)

С 27 декабря по 5 января состоится командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыграют как мужчины, так и женщины. Соревнований под эгидой ATP и WTA пройдут в двух городах Австралии: в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла.

Оба города примут три группы по три страны в формате круговой системы. Всего участие примут 18 сборных. Каждое противостояние будет состоять из одного мужского и одного женского одиночного матча, а также одного смешанного парного матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Шесть победителей групп и лучший участник, занявший второе место в каждом городе, выйдут в четвертьфинал.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей United Cup 2025.

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

Сборная США Канада Хорватия Очки В-П США - Канада - Хорватия -

Результаты матчей сборных

Канада – Хорватия

Канада – Хорватия США – Канада

США – Канада США – Хорватия

Суббота, 28 декабря

Канада – Хорватия

Лейла Фернандес – Донна Векич

Лейла Фернандес – Донна Векич Феликс Оже-Альяссим – Борна Чорич

Воскресенье, 29 декабря

США – Канада

Коко Гауфф – Лейла Фернандес

Коко Гауфф – Лейла Фернандес Тейлор Фритц – Феликс Оже-Альяссим

Понедельник, 30 декабря

США – Хорватия

Тейлор Фритц – Борна Чорич

Тейлор Фритц – Борна Чорич Коко Гауфф – Донна Векич

Группа В

Сборная Польша Чехия Норвегия Очки В-П Польша - Чехия - Норвегия -

Результаты матчей сборных

Чехия – Норвегия

Чехия – Норвегия Польша – Норвегия

Польша – Норвегия Польша – Чехия

Воскресенье, 29 декабря

Чехия – Норвегия

Каролина Мухова – Малене Хельго

Каролина Мухова – Малене Хельго Томаш Махач – Каспер Рууд

Понедельник, 30 декабря

Польша – Норвегия

Ига Свентек – Малене Хельго

Ига Свентек – Малене Хельго Хуберт Хуркач – Каспер Рууд

Среда, 1 января

Польша – Чехия

Хуберт Хуркач – Томаш Махач

Хуберт Хуркач – Томаш Махач Ига Свентек – Каролина Мухова

Группа С

Сборная Греция Казахстан Испания Очки В-П Греция - Казахстан - Испания -

Результаты матчей сборных

Казахстан – Испания

Казахстан – Испания Греция – Испания

Греция – Испания Греция – Казахстан

Пятница, 27 декабря

04:00. Казахстан – Испания

Александр Шевченко – Пабло Карреньо Буста

Александр Шевченко – Пабло Карреньо Буста Елена Рыбакина – Джессика Бузас Манейро

Елена Рыбакина – Джессика Бузас Манейро Елена Рыбакина / Александр Шевченко – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес

Суббота, 28 декабря

Греция – Испания

Мария Саккари – Джессика Бузас Манейро

Мария Саккари – Джессика Бузас Манейро Стефанос Циципас – Пабло Карреньо Буста

Понедельник, 30 декабря

Греция – Казахстан

Стефанос Циципас – Александр Шевченко

Стефанос Циципас – Александр Шевченко Мария Саккари – Елена Рыбакина

Группа D

Сборная Италия Франция Швейцария Очки В-П Италия - Франция - Швейцария -

Результаты матчей сборных

Франция – Швейцария

Франция – Швейцария Италия – Швейцария

Италия – Швейцария Италия – Франция

Суббота, 28 декабря

Франция – Швейцария

Хлоэ Паке – Белинда Бенчич

Хлоэ Паке – Белинда Бенчич Уго Умбер – Доминик Штрикер

Воскресенье, 29 декабря

Италия – Швейцария

Флавио Коболли – Доминик Штрикер

Флавио Коболли – Доминик Штрикер Жасмин Паолини – Белинда Бенчич

Вторник, 31 декабря

Италия – Франция

Флавио Коболли – Уго Умбер

Флавио Коболли – Уго Умбер Жасмин Паолини – Хлоэ Паке

Группа Е

Сборная Китай Германия Бразилия Очки В-П Китай - Германия - Бразилия -

Результаты матчей сборных

Китай – Бразилия

Китай – Бразилия Германия – Бразилия

Германия – Бразилия Китай – Германия

Пятница, 27 декабря

11:00. Китай – Бразилия

Гао Синьюй – Беатрис Хаддад Майя

Гао Синьюй – Беатрис Хаддад Майя Чжан Чжичжэнь – Тьягу Монтейру

Чжан Чжичжэнь – Тьягу Монтейру Чжан Шуай / Чжан Чжичжэнь – Беатрис Хаддад Майя / Рафаэл Матос

Воскресенье, 29 декабря

Германия – Бразилия

Лаура Зигемунд – Беатрис Хаддад Майя

Лаура Зигемунд – Беатрис Хаддад Майя Александр Зверев – Тьягу Монтейру

Понедельник, 30 декабря

Китай – Германия

Чжан Чжичжэнь – Александр Зверев

Чжан Чжичжэнь – Александр Зверев Гао Синьюй – Лаура Зигемунд

Группа F

Сборная Великобритания Австралия Аргентина Очки В-П Великобритания - Австралия - Аргентина -

Результаты матчей сборных

Австралия – Аргентина

Австралия – Аргентина Великобритания – Аргентина

Великобритания – Аргентина Великобритания – Австралия

Суббота, 28 декабря

Австралия – Аргентина

Оливия Гадеки – Надя Подороска

Оливия Гадеки – Надя Подороска Алекс де Минаур – Томас Мартин Этчеверри

Понедельник, 30 декабря

Великобритания – Аргентина

Кэти Бултер – Надя Подороска

Кэти Бултер – Надя Подороска Билли Харрис – Томас Мартин Этчеверри

Среда, 1 января

Великобритания – Австралия