ФОТО Фиаско Саккари, решающий микст. Как Испания едва не сотворила сенсацию
Греция все же переиграла испанцев 2:1, все решилось на супертай-брейке третьей игры
28 декабря состоялось матчевое противостояние между сборными Греции и Испании в группе С на United Cup 2025.
Вначале Мария Саккари, которая считалась фавориткой, разгромно проиграла Джессике Бузас Манейро в двух сетах.
Вторыми на корт вышли Стефанос Циципас и Пабло Карреньо Буста. Испанец, несмотря на невзрачный прошлый сезон, доставил 11-й ракетке мира немало проблем и даже побеждал с брейком в третьей партии. Однако Циципас все-таки вырвал победу за 2 часа и 10 минут.
В итоге судьба противостояния решилась в смешанном парном поединке. Саккари и Циципас на супертай-брейке дожали менее именитых испанцев Ивонну Кавалье-Реймерс и Серхио Мартос Горнес.
United Cup 2025. Группа С, Перт. 28 декабря
Греция – Испания – 2:1
- Мария Саккари – Джессика Бузас Манейро – 2:6, 1:6
- Стефанос Циципас – Пабло Карреньо Буста – 6:4, 4:6, 6:3
- Мария Саккари / Стефанос Циципас – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес – 4:6, 6:3, [10:6]
В одной группе Греция и Испания выступают вместе с Казахстаном. 27 декабря испанцы проиграли казахстанцам 1:2. Из-за двух поражений Испания потеряла шансы на выход в плей-офф соревнований. Греция и Казахстан проведут очное противостояние 30 декабря.
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
ФОТО. Фиаско Саккари, решающий микст. Как Испания едва не сотворила сенсацию
Видеообзор матча Мария Саккари – Джессика Бузас Манейро
Видеообзор матча Стефанос Циципас – Пабло Карреньо Буста
Видеообзор матча Мария Саккари /Стефанос Циципас – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес
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