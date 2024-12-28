28 декабря состоялось матчевое противостояние между сборными Греции и Испании в группе С на United Cup 2025.

Вначале Мария Саккари, которая считалась фавориткой, разгромно проиграла Джессике Бузас Манейро в двух сетах.

Вторыми на корт вышли Стефанос Циципас и Пабло Карреньо Буста. Испанец, несмотря на невзрачный прошлый сезон, доставил 11-й ракетке мира немало проблем и даже побеждал с брейком в третьей партии. Однако Циципас все-таки вырвал победу за 2 часа и 10 минут.

В итоге судьба противостояния решилась в смешанном парном поединке. Саккари и Циципас на супертай-брейке дожали менее именитых испанцев Ивонну Кавалье-Реймерс и Серхио Мартос Горнес.

United Cup 2025. Группа С, Перт. 28 декабря

Греция – Испания – 2:1

Мария Саккари – Джессика Бузас Манейро – 2:6, 1:6

Мария Саккари – – 2:6, 1:6 Стефанос Циципас – Пабло Карреньо Буста – 6:4, 4:6, 6:3

– Пабло Карреньо Буста – 6:4, 4:6, 6:3 Мария Саккари / Стефанос Циципас – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес – 4:6, 6:3, [10:6]

В одной группе Греция и Испания выступают вместе с Казахстаном. 27 декабря испанцы проиграли казахстанцам 1:2. Из-за двух поражений Испания потеряла шансы на выход в плей-офф соревнований. Греция и Казахстан проведут очное противостояние 30 декабря.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Фиаско Саккари, решающий микст. Как Испания едва не сотворила сенсацию

Видеообзор матча Мария Саккари – Джессика Бузас Манейро

Видеообзор матча Стефанос Циципас – Пабло Карреньо Буста

Видеообзор матча Мария Саккари /Стефанос Циципас – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес