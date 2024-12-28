ФОТО. Парники провалились. Как Аргентина шокировала Австралию на United Cup

28 декабря состоялось матчевое противостояние между сборными Австралии и Аргентины в группе F на United Cup 2025.

Вначале Надя Подороска, которая считалась андердогом, переиграла Оливию Гадеки в двух сетах. Вторыми на корт вышли Алекс де Минаур и Томас Мартин Этчеверри. Победу без особых проблем одержал демон.

Все решилось в смешанном парном поединке. Опытные парники Эллен Перес и Мэттью Эбден неожиданно уступили Марии Лурдес Карле и Этчеверри. Правда, стоит отметить, что Перес и Эбден ни разу не играли в одном тандеме до этого.

United Cup 2025. Группа F, Сидней. 28 декабря

Австралия – Аргентина – 1:2

Оливия Гадеки – Надя Подороска – 2:6, 4:6

Оливия Гадеки – – 2:6, 4:6 Алекс де Минаур – Томас Мартин Этчеверри – 6:1, 6:4

– Томас Мартин Этчеверри – 6:1, 6:4 Эллен Перес / Мэттью Эбден – Мария Лурдес Карле / Томас Мартин Этчеверри – 2:6, 4:6

В одной группе Австралия и Аргентина выступают вместе с Великобританией. 30 декабря британцы встретятся с аргентинцами, а 1 января очное противостояние проведут Великобритания и Австралия.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Видеообзор матча Оливия Гадеки – Надя Подороска

Видеообзор матча Алекс де Минаур – Томас Мартин Этчеверри

Видеообзор матча Эллен Перес / Мэттью Эбден – Мария Лурдес Карле / Томас Мартин Этчеверри