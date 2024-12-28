ФОТО. Парники провалились. Как Аргентина шокировала Австралию на United Cup
Победу со счетом 2:1 одержали аргентинцы, в миксте сенсацию сотворили Карле и Этчеверри
28 декабря состоялось матчевое противостояние между сборными Австралии и Аргентины в группе F на United Cup 2025.
Вначале Надя Подороска, которая считалась андердогом, переиграла Оливию Гадеки в двух сетах. Вторыми на корт вышли Алекс де Минаур и Томас Мартин Этчеверри. Победу без особых проблем одержал демон.
Все решилось в смешанном парном поединке. Опытные парники Эллен Перес и Мэттью Эбден неожиданно уступили Марии Лурдес Карле и Этчеверри. Правда, стоит отметить, что Перес и Эбден ни разу не играли в одном тандеме до этого.
United Cup 2025. Группа F, Сидней. 28 декабря
Австралия – Аргентина – 1:2
- Оливия Гадеки – Надя Подороска – 2:6, 4:6
- Алекс де Минаур – Томас Мартин Этчеверри – 6:1, 6:4
- Эллен Перес / Мэттью Эбден – Мария Лурдес Карле / Томас Мартин Этчеверри – 2:6, 4:6
В одной группе Австралия и Аргентина выступают вместе с Великобританией. 30 декабря британцы встретятся с аргентинцами, а 1 января очное противостояние проведут Великобритания и Австралия.
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
ФОТО. Парники провалились. Как Аргентина шокировала Австралию на United Cup
Видеообзор матча Оливия Гадеки – Надя Подороска
Видеообзор матча Алекс де Минаур –Томас Мартин Этчеверри
Видеообзор матча Эллен Перес / Мэттью Эбден – Мария Лурдес Карле / Томас Мартин Этчеверри
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