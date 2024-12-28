28 декабря состоялось матчевое противостояние между сборными Канады и Хорватии в группе А на United Cup 2025.

Победу со счетом 2:1 одержали канадцы. Все решилось в смешанном парном поединке, где Лейла Фернандес и Оже-Альяссим переиграли Луцию Чирич Багарич и Ивана Додига в двух сетах.

Лейла также выиграла свой одиночный матч у Донны Векич. А вот Феликс потерпел неожиданное преимущество от Борны Чорича. Оже-Альяссим побеждал 6:0, 2:0, однако упустил преимущество и позволил хорватам сравнять счет в противостоянии. Как упоминалось выше, в миксте Лейла и Феликс принесли своей сборной общую победу.

United Cup 2025. Группа А, Перт. 28 декабря

Канада – Хорватия – 2:1

Лейла Фернандес – Донна Векич – 6:4, 6:3

– Донна Векич – 6:4, 6:3 Феликс Оже-Альяссим – Борна Чорич – 6:0, 4:6, 4:6

Феликс Оже-Альяссим – – 6:0, 4:6, 4:6 Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим – Луция Чирич Багарич / Иван Додиг – 6:3, 6:4

В одной группе Канада и Франции играют вместе с США. 29 декабря американцы и канадцы проведут очный поединок, а 31 числа США встретится с Хорватией.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Как сыграли Лейла и Донна, суперкамбек Чорича. Матч Канады и Франции

Видеообзор матча Лейла Фернандес – Донна Векич

Видеообзор матча Феликс Оже-Альяссим – Борна Чорич

Видеообзор матча Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим – Луция Чирич Багарич / Иван Додиг