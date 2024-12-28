28 декабря состоялась матчевое противостояние United Cup 2025 в группе D между сборными Франции и Швейцарии.

Победу со счетом 2:1 одержали швейцарцы. Все решилось в смешанном парном поединке, в котором именитая Белинда Бенчич вместе с Домиником Штрикером в двух сетах переиграла французский дуэт Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен.

Кроме того, Бенчич также выиграла и свой одиночный матч, в котором одолела Хлоэ Паке. Для Белинды это была первая победа в Туре за последние 15 месяцев.

United Cup 2025. Группа D, Сидней. 28 декабря

Франция – Швейцария – 1:2

Хлоэ Паке – Белинда Бенчич – 3:6, 1:6

Хлоэ Паке – – 3:6, 1:6 Уго Умбер – Доминик Штрикер – 6:3, 7:5

– Доминик Штрикер – 6:3, 7:5 Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен – Белинда Бенчич / Доминик Штрикер – 1:6, 6:7 (4:7)

В одной группе Франция и Швейцария играют вместе с Италией. 29 декабря швейцарцы встретятся с итальянцами, а 31 числа очное противостояние проведут Италия и Франция.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Бенчич в огне. Как Швейцария одолела Францию на United Cup 2025

Видеообзор матча Хлоэ Паке – Белинда Бенчич

Видеообзор матча Уго Умбер – Доминик Штрикер

Видеообзор матча Эликсан Лешемия / Эдуар Роже-Васслен – Белинда Бенчич / Доминик Штрикер

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