ВИДЕО. Чемпионка Олимпиады 2020 впервые за 15 месяцев выиграла матч в Туре
Белинда Бенчич переиграла Хлоэ Паке на United Cup 2025
28 декабря проходит матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными Франции и Швейцарии.
В первой игре олимпийская чемпионка 2020 Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 487) в двух сетах разгромила Хлоэ Паке (Франция, WTA 123) за 1 час и 28 минут со счетом 6:3, 6:1.
Для Бенчич это первая победа в Туре с момента ее виктории в третьем раунде на Открытом чемпионате США 2023 более 15 месяцев назад над Чжу Линь.
Белинда 23 апреля 2024 года родила девочку. Бенчич вернулась на корт спустя полгода.
Видеообзор матча Хлоэ Паке – Белинда Бенчич
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По версии BoxRec, самым успешным украинцем является Владимир Кличко
Тибо может перейти в саудовский клуб «Аль-Ахли»