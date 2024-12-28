Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Чемпионка Олимпиады 2020 впервые за 15 месяцев выиграла матч в Туре
WTA
28 декабря 2024, 04:55 |
106
0

ВИДЕО. Чемпионка Олимпиады 2020 впервые за 15 месяцев выиграла матч в Туре

Белинда Бенчич переиграла Хлоэ Паке на United Cup 2025

28 декабря 2024, 04:55 |
106
0
ВИДЕО. Чемпионка Олимпиады 2020 впервые за 15 месяцев выиграла матч в Туре
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

28 декабря проходит матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными Франции и Швейцарии.

В первой игре олимпийская чемпионка 2020 Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 487) в двух сетах разгромила Хлоэ Паке (Франция, WTA 123) за 1 час и 28 минут со счетом 6:3, 6:1.

Для Бенчич это первая победа в Туре с момента ее виктории в третьем раунде на Открытом чемпионате США 2023 более 15 месяцев назад над Чжу Линь.

Белинда 23 апреля 2024 года родила девочку. Бенчич вернулась на корт спустя полгода.

Видеообзор матча Хлоэ Паке – Белинда Бенчич

По теме:
Канада – Хорватия. Фернандес vs Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Франция – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СВЕНТЕК: Не думаю, что WADA подаст апелляцию, я уже пропустила три турнира
Белинда Бенчич Хлоэ Паке видео United Cup женская сборная Швейцарии по теннису сборная Швейцарии по теннису женская сборная Франции по теннису сборная Франции по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
Бокс | 27 декабря 2024, 08:01 6
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко

По версии BoxRec, самым успешным украинцем является Владимир Кличко

Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Футбол | 27 декабря 2024, 07:48 5
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место

Тибо может перейти в саудовский клуб «Аль-Ахли»

«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
Бокс | 27.12.2024, 10:44
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
Без шансов. Соболева не пробилась в основу турнира WTA 500 в Брисбене
Теннис | 28.12.2024, 04:16
Без шансов. Соболева не пробилась в основу турнира WTA 500 в Брисбене
Без шансов. Соболева не пробилась в основу турнира WTA 500 в Брисбене
ВИДЕО. В попытках догнать Ливерпуль. Хаверц забил в ворота Ипсвича
Футбол | 27.12.2024, 22:53
ВИДЕО. В попытках догнать Ливерпуль. Хаверц забил в ворота Ипсвича
ВИДЕО. В попытках догнать Ливерпуль. Хаверц забил в ворота Ипсвича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
27.12.2024, 09:27
Бокс
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
27.12.2024, 11:01 11
Футбол
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
27.12.2024, 08:20 6
Футбол
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
26.12.2024, 08:22 3
Бокс
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
27.12.2024, 08:05 13
Футбол
8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
8 игроков УПЛ, которые могут сменить клуб зимой
26.12.2024, 09:00 5
Футбол
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
26.12.2024, 16:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем