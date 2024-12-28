ВИДЕО. Чемпионка Олимпиады 2020 впервые за 15 месяцев выиграла матч в Туре

28 декабря проходит матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными Франции и Швейцарии.

В первой игре олимпийская чемпионка 2020 Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 487) в двух сетах разгромила Хлоэ Паке (Франция, WTA 123) за 1 час и 28 минут со счетом 6:3, 6:1.

Для Бенчич это первая победа в Туре с момента ее виктории в третьем раунде на Открытом чемпионате США 2023 более 15 месяцев назад над Чжу Линь.

Белинда 23 апреля 2024 года родила девочку. Бенчич вернулась на корт спустя полгода.

Видеообзор матча Хлоэ Паке – Белинда Бенчич