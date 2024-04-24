ФОТО. Олимпийская чемпионка и экс-четвертая ракетка мира родила дочку
Белинда Бенчич назвала девочку Беллой
Экс-четвертая ракетка мира Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 92) родила дочь.
Об этом швейцарка сообщила в своих социальных сетях. Девочку назвали Беллой. Белла родилась 23 апреля 2024 года.
Отцом ребенка является тренер Белинды по физподготовке. О своей беременности 27-летняя Бенчич заявила еще в ноябре 2023 года.
Бенчич не выступает в Туре с сентября 2023 года. Тогда она проиграла на старте турнира в Сан-Диего в матче 1/16 финала против Александры Соснович.
Бенчич является олимпийской чемпионкой 2020 года в Токио. На ее счету также 8 титулов WTA и полуфинал US Open 2019.
ФОТО. Олимпийская чемпионка и экс-четвертая ракетка мира родила дочь
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