ФОТО. Олимпийская чемпионка и экс-четвертая ракетка мира родила дочку

Экс-четвертая ракетка мира Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 92) родила дочь.

Об этом швейцарка сообщила в своих социальных сетях. Девочку назвали Беллой. Белла родилась 23 апреля 2024 года.

Отцом ребенка является тренер Белинды по физподготовке. О своей беременности 27-летняя Бенчич заявила еще в ноябре 2023 года.

Бенчич не выступает в Туре с сентября 2023 года. Тогда она проиграла на старте турнира в Сан-Диего в матче 1/16 финала против Александры Соснович.

Бенчич является олимпийской чемпионкой 2020 года в Токио. На ее счету также 8 титулов WTA и полуфинал US Open 2019.

ФОТО. Олимпийская чемпионка и экс-четвертая ракетка мира родила дочь