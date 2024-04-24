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  4. ФОТО. Олимпийская чемпионка и экс-четвертая ракетка мира родила дочку
WTA
24 апреля 2024, 16:53 | Обновлено 24 апреля 2024, 17:45
1773
4

ФОТО. Олимпийская чемпионка и экс-четвертая ракетка мира родила дочку

Белинда Бенчич назвала девочку Беллой

24 апреля 2024, 16:53 | Обновлено 24 апреля 2024, 17:45
1773
4
ФОТО. Олимпийская чемпионка и экс-четвертая ракетка мира родила дочку
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Экс-четвертая ракетка мира Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 92) родила дочь.

Об этом швейцарка сообщила в своих социальных сетях. Девочку назвали Беллой. Белла родилась 23 апреля 2024 года.

Отцом ребенка является тренер Белинды по физподготовке. О своей беременности 27-летняя Бенчич заявила еще в ноябре 2023 года.

Бенчич не выступает в Туре с сентября 2023 года. Тогда она проиграла на старте турнира в Сан-Диего в матче 1/16 финала против Александры Соснович.

Бенчич является олимпийской чемпионкой 2020 года в Токио. На ее счету также 8 титулов WTA и полуфинал US Open 2019.

ФОТО. Олимпийская чемпионка и экс-четвертая ракетка мира родила дочь

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Elis
Вітання Белінді! Сподіваюсь, материнство зробить її більш врівноваженою. Пропустила новину про її вагітність, думала вона травмована. Цікаво буде поспостерігати за її поверненням в теніс. 
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0
Олександр Панасюк
Скільки ще потрібно витравлювати забобони, щоб показати обличчя своєї дитини, як це зробили, принаймні, Наомі та Белінда... Дрімучість Еліни вражає...
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-2
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