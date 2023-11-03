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  4. ФОТО. Олимпийская чемпионка сообщила о своей беременности
WTA
03 ноября 2023, 16:33 | Обновлено 03 ноября 2023, 17:58
1635
5

ФОТО. Олимпийская чемпионка сообщила о своей беременности

Белинда Бенчич объявила, что ждет ребенка от своего тренера по физподготовке

03 ноября 2023, 16:33 | Обновлено 03 ноября 2023, 17:58
1635
5
ФОТО. Олимпийская чемпионка сообщила о своей беременности
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич объявила, что ждет ребенка.

«Скоро ждем маленькое чудо. Не терпится с тобой познакомиться», – написала олимпийская чемпионка в социальных сетях.

Отметим, что отцом ребенка является ее тренер по физподготовке, 41-летний Мартин Хромкович.

26-летняя Бенчич в текущем сезоне выиграла титулы в Аделаиде и Абу-Даби, сейчас она занимает 14-е место в мировом рейтинге.

Отметим, что в августе вторую дочку родила Серена Уильямс.

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Белинда Бенчич беременность фото lifestyle
Источник Instagram
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Комментарии 5
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Serhii P.
Нічого така "фізпідготовка" 
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+5
Андрей Залищук
Лисий з Бразерс і в теніс заліз
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+2
pawa
15 років різниці - то таке... Счастя цій родині! А Белінда дуже вродлива! Ех...
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0
Muskrat2
Заробляючи мільйони, знайшла "дідуся" на п'ятому десятку. У всіх цих тенісисток щось з головою. 
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0
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