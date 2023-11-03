WTA03 ноября 2023, 16:33 | Обновлено 03 ноября 2023, 17:58
1635
5
ФОТО. Олимпийская чемпионка сообщила о своей беременности
Белинда Бенчич объявила, что ждет ребенка от своего тренера по физподготовке
03 ноября 2023, 16:33 | Обновлено 03 ноября 2023, 17:58
1635
5
Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич объявила, что ждет ребенка.
«Скоро ждем маленькое чудо. Не терпится с тобой познакомиться», – написала олимпийская чемпионка в социальных сетях.
Отметим, что отцом ребенка является ее тренер по физподготовке, 41-летний Мартин Хромкович.
26-летняя Бенчич в текущем сезоне выиграла титулы в Аделаиде и Абу-Даби, сейчас она занимает 14-е место в мировом рейтинге.
Отметим, что в августе вторую дочку родила Серена Уильямс.
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Комментарии 5
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Нічого така "фізпідготовка"
Лисий з Бразерс і в теніс заліз
15 років різниці - то таке... Счастя цій родині! А Белінда дуже вродлива! Ех...
Заробляючи мільйони, знайшла "дідуся" на п'ятому десятку. У всіх цих тенісисток щось з головою.
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