ФОТО. Олимпийская чемпионка сообщила о своей беременности

Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич объявила, что ждет ребенка.

«Скоро ждем маленькое чудо. Не терпится с тобой познакомиться», – написала олимпийская чемпионка в социальных сетях.

Отметим, что отцом ребенка является ее тренер по физподготовке, 41-летний Мартин Хромкович.

26-летняя Бенчич в текущем сезоне выиграла титулы в Аделаиде и Абу-Даби, сейчас она занимает 14-е место в мировом рейтинге.

Отметим, что в августе вторую дочку родила Серена Уильямс.