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23 августа 2023, 07:40 |
611
0

ФОТО. Серена Уильямс показала новорожденную дочку

Известная экс-теннисистка во второй раз стала мамой

23 августа 2023, 07:40 |
611
0
ФОТО. Серена Уильямс показала новорожденную дочку
Твиттер Алексиса Оганяна

23-кратная чемпионка турниров Grand Slam Серена Уильямс во второй раз стала мамой.

У известной американской экс-теннисистки и ее мужа предпринимателя и инвестора Алексиса Оганяна родилась дочь, которую назвали Адирой Ривер.

Отметим, что это уже второй ребенок в семье. Старшей дочери Серены, которую зовет Олимпия, 1 сентября исполнится шесть лет.

Впервые о своей второй беременности Уильямс-младшая сообщила на красной дорожке Met Gala 2023.

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Источник Sport.ua
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