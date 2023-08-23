Другие новости23 августа 2023, 07:40 |
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ФОТО. Серена Уильямс показала новорожденную дочку
Известная экс-теннисистка во второй раз стала мамой
23 августа 2023, 07:40 |
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23-кратная чемпионка турниров Grand Slam Серена Уильямс во второй раз стала мамой.
У известной американской экс-теннисистки и ее мужа предпринимателя и инвестора Алексиса Оганяна родилась дочь, которую назвали Адирой Ривер.
Отметим, что это уже второй ребенок в семье. Старшей дочери Серены, которую зовет Олимпия, 1 сентября исполнится шесть лет.
Впервые о своей второй беременности Уильямс-младшая сообщила на красной дорожке Met Gala 2023.
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