Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. На корт не вернется. 41-летняя Серена Вильямс объявила о беременности
Другие новости
02 мая 2023, 04:05 | Обновлено 02 мая 2023, 04:08
70
0

ФОТО. На корт не вернется. 41-летняя Серена Вильямс объявила о беременности

Это будет второй ребенок звездной американки

02 мая 2023, 04:05 | Обновлено 02 мая 2023, 04:08
70
0
ФОТО. На корт не вернется. 41-летняя Серена Вильямс объявила о беременности
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс и ее муж

Звездная 41-летняя американская теннисистка Серена Уильмс объявила о беременности. Муж Вильямс и отец ребенка – Алексис Оганян.

Уильямс уже имеет дочь Алексис Олимпию Оганян-младшую, которую она родила в 2017 году.

«Я была так взволнован, когда Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala», – подписала фото в Instagram Серена, на которых видно ее округленный живот.

Met Gala – ежегодное мероприятие по сбору средств для Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Он знаменует собой открытие Ежегодной выставки моды Института костюма. Каждый год мероприятие празднует тему выставки Института костюма, выставка задает тему для вечернего платья, гости должны выбрать свой образ сами в соответствии с темой выставки.

На этом мероприятии также был замечен легендарный Роджер Федерер со своей женой Миркой.

Отметим, что в 2022 году легендарная Серена Уильямс завершила карьеру, но официально об этом еще не объявила. Свой последний матч звездная американка сыграла на US Open.

ФОТО. На корт больше не вернется. Серена Вильямс объявила о беременности

По теме:
ФОТО. Data is the key. Как Пикфорд и 60% на бутылке спасли Миколенко и Ко
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
ФОТО. Лунин купил перчатки Усика на благотворительном аукционе Зозули
фото Серена Уильямс беременность завершение карьеры lifestyle
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч АПЛ против Лестера
Футбол | 01 мая 2023, 21:23 1
Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч АПЛ против Лестера
Миколенко выйдет в основе Эвертона на матч АПЛ против Лестера

Старт поединка 34-го тура АПЛ запланирован на 1 мая 22:00

Сачко пробился в основу челленджера в Праге
Теннис | 01 мая 2023, 17:19 0
Сачко пробился в основу челленджера в Праге
Сачко пробился в основу челленджера в Праге

Украинец преодолел отбор

Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
Футбол | 01.05.2023, 18:36
Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
Бокс | 01.05.2023, 11:58
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Футбол | 01.05.2023, 16:15
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон жалеет, что во время карьеры не принимал психоделические вещества
Тайсон жалеет, что во время карьеры не принимал психоделические вещества
30.04.2023, 09:16 4
Бокс
Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор
Оболонь – Карпаты – 1:2. Скандал, шедевр на 90+11. Видео голов и обзор
30.04.2023, 07:31 3
Футбол
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
30.04.2023, 12:12 31
Бокс
Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира
Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира
01.05.2023, 12:00 13
Футбол
БЕЛЕНЮК: «Решение правительства о запрете – бомба замедленного действия»
БЕЛЕНЮК: «Решение правительства о запрете – бомба замедленного действия»
30.04.2023, 11:05 8
Другие виды
Экс-центрбек Динамо отказался от возможности играть за сборную Германии
Экс-центрбек Динамо отказался от возможности играть за сборную Германии
30.04.2023, 09:36 2
Футбол
Корона нашла хозяина. Определен новый чемпион мира по шахматам
Корона нашла хозяина. Определен новый чемпион мира по шахматам
30.04.2023, 16:30 13
Другие виды
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
01.05.2023, 16:10 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности