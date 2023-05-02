ФОТО. На корт не вернется. 41-летняя Серена Вильямс объявила о беременности

Звездная 41-летняя американская теннисистка Серена Уильмс объявила о беременности. Муж Вильямс и отец ребенка – Алексис Оганян.

Уильямс уже имеет дочь Алексис Олимпию Оганян-младшую, которую она родила в 2017 году.

«Я была так взволнован, когда Анна Винтур пригласила нас троих на Met Gala», – подписала фото в Instagram Серена, на которых видно ее округленный живот.

Met Gala – ежегодное мероприятие по сбору средств для Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Он знаменует собой открытие Ежегодной выставки моды Института костюма. Каждый год мероприятие празднует тему выставки Института костюма, выставка задает тему для вечернего платья, гости должны выбрать свой образ сами в соответствии с темой выставки.

На этом мероприятии также был замечен легендарный Роджер Федерер со своей женой Миркой.

Отметим, что в 2022 году легендарная Серена Уильямс завершила карьеру, но официально об этом еще не объявила. Свой последний матч звездная американка сыграла на US Open.

ФОТО. На корт больше не вернется. Серена Вильямс объявила о беременности