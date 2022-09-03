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US Open
03 сентября 2022, 05:37 |
14
0

Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open

Айла Томлянович одержала победу в трехсетовом поединке

03 сентября 2022, 05:37 |
14
0
Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
Getty Images/Global Images Ukraine

В третьем круге US Open американка Серена Уильямс (№ 605 WTA) проиграла австралийской теннисистке Айле Томлянович (№ 46 WTA).

В первом сете на корте шла упорная борьба, и в итоге Томлянович сумела завершить его в свою пользу. Было жарко на корте и во втором сете: Уильямс на тай-брейке одержала победу.

Решающий сет прошел под диктовку Томлянович. Американка сделала брейк в первом гейме, но затем геймы выигрывала только австралийка. При счете 5:1 Уильямс отчаянно пыталась совершить камбэк и отыграла пять (!) матч-болов. Но все же, Томлянович завершила поединок в свою пользу.

US Open. Третий круг.

Айла Томлянович Серена Уильямс – 7:5, 6:7 (4), 6:1

Отметим, что 23-х кратная чемпионка Grand Slam проводила свой последний Открытый чемпионат США, после которого она завершит карьеру.

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US Open 2022 Серена Уильямс Айла Томлянович завершение карьеры
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Источник Sport.ua
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