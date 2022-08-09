ФОТО. Уходит эпоха. Серена намекнула на завершение карьеры после US Open

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс очень прозрачно намекнула на завершение карьеры после Открытого чемпионата США, который состоится с 29 августа по 11 сентября.

«Сентябрьский номер Vogue. В жизни наступает момент, когда мы должны принять решение двигаться в другом направлении. Это время всегда трудно, когда ты что-то любишь так сильно. Боже мой, я наслаждаюсь теннисом. Но теперь начался обратный отсчет. Я должна сосредоточиться на том, чтобы быть мамой, на своих духовных целях и, наконец, открыть для себя другую, но просто захватывающую Серену. Я буду наслаждаться этими следующими несколькими неделями», – написала звездная американка в инстаграме.

Отметим, что вчера Серена выиграла первый одиночный матч со времен Ролан Гаррос 2021. Последний год она не играла из-за травмы и вернулась на Уимблдоне, где удачно выступить не получилось.