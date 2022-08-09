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  4. Серена Уильямс добыла первую победу с Ролан Гаррос 2021
WTA
09 августа 2022, 01:42 |
37
0

Серена Уильямс добыла первую победу с Ролан Гаррос 2021

Американская теннисистка может побеждать и в 40-летнем возрасте

09 августа 2022, 01:42 |
37
0
Серена Уильямс добыла первую победу с Ролан Гаррос 2021
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Звездная американка Серена Уильямс добыла победу на старте турнира WTA 1000 в Канаде.

В матче первого круга Уильямс-младшая в двух сетах переиграла лаки-лузера Нурию Паррисас Диас. 

Торонто. Первый круг
Серена Уильямс (США) – Нурия Паррисас Диас (Испания) – 6:3, 6:4

Далее по сетке  Белинда Бенчич или Тереза Мартинцова.

Отметим, что Серена выиграла одиночный матч впервые с Ролан Гаррос 2021. С тех пор она сыграла всего три матча, которые проиграла.

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Серена Уильямс Нурия Паррисас-Диас WTA Торонто
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Источник Sport.ua
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