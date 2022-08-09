WTA09 августа 2022, 01:42 |
37
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Серена Уильямс добыла первую победу с Ролан Гаррос 2021
Американская теннисистка может побеждать и в 40-летнем возрасте
09 августа 2022, 01:42 |
37
0
Звездная американка Серена Уильямс добыла победу на старте турнира WTA 1000 в Канаде.
В матче первого круга Уильямс-младшая в двух сетах переиграла лаки-лузера Нурию Паррисас Диас.
Торонто. Первый круг
Серена Уильямс (США) – Нурия Паррисас Диас (Испания) – 6:3, 6:4
Далее по сетке Белинда Бенчич или Тереза Мартинцова.
Отметим, что Серена выиграла одиночный матч впервые с Ролан Гаррос 2021. С тех пор она сыграла всего три матча, которые проиграла.
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