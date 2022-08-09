Серена Уильямс добыла первую победу с Ролан Гаррос 2021

Звездная американка Серена Уильямс добыла победу на старте турнира WTA 1000 в Канаде.

В матче первого круга Уильямс-младшая в двух сетах переиграла лаки-лузера Нурию Паррисас Диас.

Торонто. Первый круг

Серена Уильямс (США) – Нурия Паррисас Диас (Испания) – 6:3, 6:4

Далее по сетке Белинда Бенчич или Тереза Мартинцова.

Отметим, что Серена выиграла одиночный матч впервые с Ролан Гаррос 2021. С тех пор она сыграла всего три матча, которые проиграла.