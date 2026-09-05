Сестры Уильямс проиграли 3-часовой триллер на USO с 5:0 на супертай-брейке

Легендарные американские теннисистки Серена и Винус Уильямс завершили выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде сестры Уильямс в трех сетах потерпели поражение от 14-го сеяного тандема Чан Хао-Чин (Китайский Тайбей) / Майя Джойнт (Австралия) за 3 часа и 5 минут.

US Open 2026. Пары, 1/32 финала

Серена Уильямс (США) / Винус Уильямс (США) [WC] – Чан Хао-Чин (Китайский Тайбей) / Майя Джойнт (Австралия) [14] – 3:6, 7:6 (8:6), 6:7 (7:10)

В третьей партии Серена и Винус отыгрались со счета 1:4, но на супертай-брейке растеряли преимущество с 5:0 / 6:3.

Серена и Винус Уильямс провели второй совместный матч в 2026 году – 18 августа американки уступили Марте Костюк и Пейтон Стернс на старте тысячника в Цинциннати.

Для сестер Уильямс это был первый поединок на турнирах Grand Slam с US Open 2022 года, когда они проиграли Луции Градецкой и Линде Носковой в первом круге.

Чан Хао-Чин и Джойнт в 1/16 финала поборются с Николь Фосса Гюрго и Тамарой Корпач.