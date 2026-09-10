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US Open
10 сентября 2026, 05:05 | Обновлено 10 сентября 2026, 05:43
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Впервые с 1975 года в полуфинале US Open сыграют первые четыре сеяные

Полуфиналы US Open 2026: Соболенко – Пегула, Гауфф – Рыбакина

10 сентября 2026, 05:05 | Обновлено 10 сентября 2026, 05:43
270
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Впервые с 1975 года в полуфинале US Open сыграют первые четыре сеяные
Getty Images/Global Images Ukraine
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В полуфиналах женского одиночного разряда Открытого чемпионата США 2026 сыграют первые четыре сеяные: Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [3], Коко Гауфф [4] – Елена Рыбакина [2].

Впервые с Уимблдона-2009 четыре первые сеяные теннисистки вышли в полуфинал женского одиночного турнира Grand Slam. На US Open в Открытой эре такое произошло лишь во второй раз – впервые это было в 1975 году.

Полуфиналы Уимблдона-2009 (чемпионка – Серена Уильямс)

  • Динара Сафина [1] – Винус Уильямс [3]
  • Елена Дементьева [4] – Серена Уильямс [2]

Полуфиналы US Open-1975 (чемпионка – Крис Эверт)

  • Крис Эверт [1] – Мартина Навратилова [3]
  • Ивонн Гулагонг [4]) – Вирджиния Вейд [2]

Полуфиналы US Open 2026 состоятся в ночь на 11 сентября.

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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