Впервые с 1975 года в полуфинале US Open сыграют первые четыре сеяные
Полуфиналы US Open 2026: Соболенко – Пегула, Гауфф – Рыбакина
В полуфиналах женского одиночного разряда Открытого чемпионата США 2026 сыграют первые четыре сеяные: Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [3], Коко Гауфф [4] – Елена Рыбакина [2].
Впервые с Уимблдона-2009 четыре первые сеяные теннисистки вышли в полуфинал женского одиночного турнира Grand Slam. На US Open в Открытой эре такое произошло лишь во второй раз – впервые это было в 1975 году.
Полуфиналы Уимблдона-2009 (чемпионка – Серена Уильямс)
- Динара Сафина [1] – Винус Уильямс [3]
- Елена Дементьева [4] – Серена Уильямс [2]
Полуфиналы US Open-1975 (чемпионка – Крис Эверт)
- Крис Эверт [1] – Мартина Навратилова [3]
- Ивонн Гулагонг [4]) – Вирджиния Вейд [2]
Полуфиналы US Open 2026 состоятся в ночь на 11 сентября.
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