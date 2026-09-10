Впервые с 1975 года в полуфинале US Open сыграют первые четыре сеяные

В полуфиналах женского одиночного разряда Открытого чемпионата США 2026 сыграют первые четыре сеяные: Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [3], Коко Гауфф [4] – Елена Рыбакина [2].

Впервые с Уимблдона-2009 четыре первые сеяные теннисистки вышли в полуфинал женского одиночного турнира Grand Slam. На US Open в Открытой эре такое произошло лишь во второй раз – впервые это было в 1975 году.

Полуфиналы Уимблдона-2009 (чемпионка – Серена Уильямс)

Динара Сафина [1] – Винус Уильямс [3]

Винус Уильямс [3] Елена Дементьева [4] – Серена Уильямс [2]

Полуфиналы US Open-1975 (чемпионка – Крис Эверт)

Крис Эверт [1] – Мартина Навратилова [3]

Крис Эверт [1] – Мартина Навратилова [3] Ивонн Гулагонг [4]) – Вирджиния Вейд [2]

Полуфиналы US Open 2026 состоятся в ночь на 11 сентября.

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