Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гонка на Итоговый турнир WTA. Что нужно Костюк, чтобы квалифицироваться?
WTA
14 сентября 2026, 18:30 | Обновлено 14 сентября 2026, 18:37
273
0

Гонка на Итоговый турнир WTA. Что нужно Костюк, чтобы квалифицироваться?

Свитолина находится в более надежной позиции; Рыбакина – первая, кто вышла на WTA Finals

14 сентября 2026, 18:30 | Обновлено 14 сентября 2026, 18:37
273
0
Гонка на Итоговый турнир WTA. Что нужно Костюк, чтобы квалифицироваться?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Теннисный сезон подходит к своему завершению после Открытого чемпионата США 2026 – уже проведены все четыре турнира Grand Slam, а впереди осталось только два тысячника, три пятисотника и WTA Finals.

На Итоговый турнир WTA 2026, который пройдет с 8 по 15 ноября на хардовых кортах Индиан-Уэллс (США), продолжается плотная гонка. Впрочем, реальная борьба, похоже, ведется лишь за последние два места.

Первой на WTA Finals официально вышла Елена Рыбакина, которая в этом году стала победительницей Australian Open и US Open. В ее активе 7492 очка и она находится в зоне недосягаемости для теннисисток вне топ-7.

В LIVE-рейтинге WTA Арина Соболенко (6485 очков) также указана как квалифицировавшаяся на Итоговый, но пресс-служба WTA о ее выходе не сообщала. В любом случае, очень трудно представить, что Соболенко потеряет место на WTA Finals.

Похожая ситуация и у Джессики Пегулы (5825 очков), Коко Гауфф (5654 очка) и Мирры Андреевой (5614 очков) – их баллов должно хватить с запасом, чтобы выйти на Итоговый.

Основная борьба за оставшиеся места разворачивается между пятью теннисистками: Элина Свитолина (4809), Каролина Мухова (4400), Линда Носкова (4234), Марта Костюк (3851), Ига Свентек (3584).

Важно понимать, что Носкова де-факто гарантировала себе место на Итоговом благодаря трофею Уимблдона. Поэтому, даже если Линда не попадет в топ-7 теннисисток по набранным очкам за 2026 год, она все равно поедет на Индиан-Уэллс. Если же Носкова финиширует в топ-7, путевку получит восьмая теннисистка гонки.

Свитолина находится в довольно надежной позиции. Да, Мухова и Носкова еще могут ее обойти, однако вероятность того, что выше Элины поднимется еще и Костюк, довольно мала. Если брать во внимание прошлый год, то восьмой лучшей теннисистке того сезона – Жасмин Паолини – хватило 4325 очков. Вероятно, в этом году так называемый порог будет больше, но и у Свитолиной есть еще турниры, чтобы набрать очки.

А вот квалификация Костюк пока что вызывает сомнение. Для уверенной квалификации ей необходимо обойти Мухову и не позволить Свентек опередить себя. Марта, которая играла с травмой запястья на US Open, приняла решение играть на этой неделе на турнире WTA 500 в Гвадалахаре, где Каролина выступать не будет. Костюк считается главной фавориткой турнира, и при идеальном сценарии – победе на турнире – она добавит 500 очков. Тогда с более чем 4300 баллами Марта вплотную приблизится к Муховой.

После Гвадалахары и Костюк, и Мухова поедут на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг (22–27 сентября) в составе сборных Украины и Чехии соответственно, где за выступления очки насчитываться не будут. А сразу после КБДК состоятся два последних и самых главных турнира сезона в контексте борьбы за выход на Итоговый – WTA 1000 в Пекине (30 сентября – 11 октября) и WTA 1000 в Ухане (12–18 октября).

Распределение очков на турнирах WTA 1000 в Пекине и Ухане

Если предположить, что Костюк заберет нужный трофей в Гвадалахаре, то на двух тысячниках, грубо говоря, ей необходимо пройти дальше Муховой как минимум на одну стадию, чтобы опередить чешку в гонке на WTA Finals. Фактически, это и является главной задачей Марты. В случае если Марта останется без трофея Гвадалахары, ситуация с ее квалификацией будет сложной, но все еще реальной.

Кроме того, после Уханя также пройдут два пятисотника – в Осаке (19–25 октября) и в Токио (26 октября – 1 ноября), где можно будет добрать очки, о чем, кстати, говорила и сама Марта. Но также важно учитывать, что это довольно напряженный график в конце сезона, и далеко не факт, что Костюк или Мухова будут рисковать своим здоровьем даже ради участия в Итоговом.

Гонка на Итоговый турнир WTA 2026

Инфографика

По теме:
Рыбакина и Зверев получили рекордные $5.5 млн. Сколько заработали украинки?
Что, кроме футбола? Расписание спортивных событий 14-20 сентября
Впервые в истории две украинские теннисистки входят в топ-10 рейтинга WTA
Итоговый турнир WTA Марта Костюк Элина Свитолина Елена Рыбакина Арина Соболенко Джессика Пегула Коко Гауфф Мирра Андреева Каролина Мухова Линда Носкова Ига Свёнтек WTA Гвадалахара WTA Пекин WTA Ухань статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг ATP. Зверев приблизился к Синнеру, Сачко поднялся на 6 позиций
Теннис | 14 сентября 2026, 17:16 2
Рейтинг ATP. Зверев приблизился к Синнеру, Сачко поднялся на 6 позиций
Рейтинг ATP. Зверев приблизился к Синнеру, Сачко поднялся на 6 позиций

Карлос Алькарас на 3-м месте; среди украинцев наибольший прогресс у Георгия Кравченко

Моуриньо разочаровался в игроке Реала и исключил его из состава
Футбол | 14 сентября 2026, 05:12 3
Моуриньо разочаровался в игроке Реала и исключил его из состава
Моуриньо разочаровался в игроке Реала и исключил его из состава

Каррерас переведен в резерв

Четвёртая победа подряд! Украина разгромила Португалию на ЧЕ по волейболу
Волейбол | 14.09.2026, 17:25
Четвёртая победа подряд! Украина разгромила Португалию на ЧЕ по волейболу
Четвёртая победа подряд! Украина разгромила Португалию на ЧЕ по волейболу
Мирон Маркевич может возглавить легендарный украинский клуб, – источник
Футбол | 14.09.2026, 10:06
Мирон Маркевич может возглавить легендарный украинский клуб, – источник
Мирон Маркевич может возглавить легендарный украинский клуб, – источник
Де Дзерби принял решение по поводу Мудрика
Футбол | 14.09.2026, 05:32
Де Дзерби принял решение по поводу Мудрика
Де Дзерби принял решение по поводу Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Драгоценный новичок Динамо в шоке от происходящего, – источник
Драгоценный новичок Динамо в шоке от происходящего, – источник
14.09.2026, 05:02 3
Футбол
Прощание с Шахтером? Туран подписался на клуб, с которым провел переговоры
Прощание с Шахтером? Туран подписался на клуб, с которым провел переговоры
13.09.2026, 09:52 9
Футбол
Чемпион мира потерпел поражение нокаутом, но остался с титулом. Как?
Чемпион мира потерпел поражение нокаутом, но остался с титулом. Как?
13.09.2026, 08:44 3
Бокс
Переговоры подходят к концу. В Динамо определились с новым тренером
Переговоры подходят к концу. В Динамо определились с новым тренером
13.09.2026, 06:44 86
Футбол
Соболенко после поражения в финале USO разбила ракетку и послала оператора
Соболенко после поражения в финале USO разбила ракетку и послала оператора
13.09.2026, 02:11 9
Теннис
Прыжки в высоту. Дорощук занял 4-е место на абсолютном ЧМ, шоу Тамбери
Прыжки в высоту. Дорощук занял 4-е место на абсолютном ЧМ, шоу Тамбери
13.09.2026, 21:23 13
Другие виды
Рома определилась с будущим Довбика после его гола на 90+1-й минуте
Рома определилась с будущим Довбика после его гола на 90+1-й минуте
13.09.2026, 10:02 6
Футбол
Дикий цинизм. Сербский тренер мерзко высмеял обстрел жилья Ястремской
Дикий цинизм. Сербский тренер мерзко высмеял обстрел жилья Ястремской
13.09.2026, 16:51 37
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем