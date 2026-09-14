Гонка на Итоговый турнир WTA. Что нужно Костюк, чтобы квалифицироваться?

Теннисный сезон подходит к своему завершению после Открытого чемпионата США 2026 – уже проведены все четыре турнира Grand Slam, а впереди осталось только два тысячника, три пятисотника и WTA Finals.

На Итоговый турнир WTA 2026, который пройдет с 8 по 15 ноября на хардовых кортах Индиан-Уэллс (США), продолжается плотная гонка. Впрочем, реальная борьба, похоже, ведется лишь за последние два места.

Первой на WTA Finals официально вышла Елена Рыбакина, которая в этом году стала победительницей Australian Open и US Open. В ее активе 7492 очка и она находится в зоне недосягаемости для теннисисток вне топ-7.

В LIVE-рейтинге WTA Арина Соболенко (6485 очков) также указана как квалифицировавшаяся на Итоговый, но пресс-служба WTA о ее выходе не сообщала. В любом случае, очень трудно представить, что Соболенко потеряет место на WTA Finals.

Похожая ситуация и у Джессики Пегулы (5825 очков), Коко Гауфф (5654 очка) и Мирры Андреевой (5614 очков) – их баллов должно хватить с запасом, чтобы выйти на Итоговый.

Основная борьба за оставшиеся места разворачивается между пятью теннисистками: Элина Свитолина (4809), Каролина Мухова (4400), Линда Носкова (4234), Марта Костюк (3851), Ига Свентек (3584).

Важно понимать, что Носкова де-факто гарантировала себе место на Итоговом благодаря трофею Уимблдона. Поэтому, даже если Линда не попадет в топ-7 теннисисток по набранным очкам за 2026 год, она все равно поедет на Индиан-Уэллс. Если же Носкова финиширует в топ-7, путевку получит восьмая теннисистка гонки.

Свитолина находится в довольно надежной позиции. Да, Мухова и Носкова еще могут ее обойти, однако вероятность того, что выше Элины поднимется еще и Костюк, довольно мала. Если брать во внимание прошлый год, то восьмой лучшей теннисистке того сезона – Жасмин Паолини – хватило 4325 очков. Вероятно, в этом году так называемый порог будет больше, но и у Свитолиной есть еще турниры, чтобы набрать очки.

А вот квалификация Костюк пока что вызывает сомнение. Для уверенной квалификации ей необходимо обойти Мухову и не позволить Свентек опередить себя. Марта, которая играла с травмой запястья на US Open, приняла решение играть на этой неделе на турнире WTA 500 в Гвадалахаре, где Каролина выступать не будет. Костюк считается главной фавориткой турнира, и при идеальном сценарии – победе на турнире – она добавит 500 очков. Тогда с более чем 4300 баллами Марта вплотную приблизится к Муховой.

После Гвадалахары и Костюк, и Мухова поедут на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг (22–27 сентября) в составе сборных Украины и Чехии соответственно, где за выступления очки насчитываться не будут. А сразу после КБДК состоятся два последних и самых главных турнира сезона в контексте борьбы за выход на Итоговый – WTA 1000 в Пекине (30 сентября – 11 октября) и WTA 1000 в Ухане (12–18 октября).

Распределение очков на турнирах WTA 1000 в Пекине и Ухане

Если предположить, что Костюк заберет нужный трофей в Гвадалахаре, то на двух тысячниках, грубо говоря, ей необходимо пройти дальше Муховой как минимум на одну стадию, чтобы опередить чешку в гонке на WTA Finals. Фактически, это и является главной задачей Марты. В случае если Марта останется без трофея Гвадалахары, ситуация с ее квалификацией будет сложной, но все еще реальной.

Кроме того, после Уханя также пройдут два пятисотника – в Осаке (19–25 октября) и в Токио (26 октября – 1 ноября), где можно будет добрать очки, о чем, кстати, говорила и сама Марта. Но также важно учитывать, что это довольно напряженный график в конце сезона, и далеко не факт, что Костюк или Мухова будут рисковать своим здоровьем даже ради участия в Итоговом.

Гонка на Итоговый турнир WTA 2026

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