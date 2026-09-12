Жребий WTA 500 в Гвадалахаре. Костюк – первая сеяная. С кем сыграет Марта?

На хардовом турнире WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика) состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда.

Украину на пятисотнике в Мексике представит Марта Костюк, которая получила первый номер посева и пропустит первый раунд.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В 1/8 финала Костюк сыграет с победительницей поединка Татьяна Мария – Тейлор Таунсенд.

Матчи основной сетки в Гвадалахаре пройдут с 13 по 19 сентября. Действующей чемпионкой является Ива Йович, которая в этом году посеяна под вторым номером.

В квалификации к пятисотнику из украинок сыграют София Белинская и Катарина Завацкая. Их стартовые поединки отбора пройдут 12 числа.

Читайте также: Завацкая и Белинская сыграют в квалификации турнира WTA 500 в Гвадалахаре

Потенциальные четвертьфиналы WTA 500 в Гвадалахаре (по посеву)

Марта Костюк [1] – Людмила Самсонова [8]

Марта Костюк [1] – Людмила Самсонова [8] Диан Парри [4] – Джанис Тджен [5]

Диан Парри [4] – Джанис Тджен [5] Кристина Букша [6] – Сара Бейлек [3]

Кристина Букша [6] – Сара Бейлек [3] Магдалена Френх [7] – Ива Йович [2]

Сетка WTA 500 в Гвадалахаре