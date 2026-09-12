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  4. Жребий WTA 500 в Гвадалахаре. Костюк – первая сеяная. С кем сыграет Марта?
WTA
12 сентября 2026, 15:42 |
1252
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Жребий WTA 500 в Гвадалахаре. Костюк – первая сеяная. С кем сыграет Марта?

Украинка в 1/8 финала встретится либо с Татьяной Марией, либо с Тейлор Таунсенд

12 сентября 2026, 15:42 |
1252
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Жребий WTA 500 в Гвадалахаре. Костюк – первая сеяная. С кем сыграет Марта?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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На хардовом турнире WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика) состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда.

Украину на пятисотнике в Мексике представит Марта Костюк, которая получила первый номер посева и пропустит первый раунд.

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В 1/8 финала Костюк сыграет с победительницей поединка Татьяна Мария – Тейлор Таунсенд.

Матчи основной сетки в Гвадалахаре пройдут с 13 по 19 сентября. Действующей чемпионкой является Ива Йович, которая в этом году посеяна под вторым номером.

В квалификации к пятисотнику из украинок сыграют София Белинская и Катарина Завацкая. Их стартовые поединки отбора пройдут 12 числа.

Потенциальные четвертьфиналы WTA 500 в Гвадалахаре (по посеву)

  • Марта Костюк [1] – Людмила Самсонова [8]
  • Диан Парри [4] – Джанис Тджен [5]
  • Кристина Букша [6] – Сара Бейлек [3]
  • Магдалена Френх [7] – Ива Йович [2]

Сетка WTA 500 в Гвадалахаре

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Марта Костюк WTA Гвадалахара Тейлор Таунсенд Татьяна Мария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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