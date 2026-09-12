Завацкая и Белинская сыграют в квалификации турнира WTA 500 в Гвадалахаре
Катарина и София поборются за выход в основную сетку мексиканского пятисотника
Две украинские теннисистки – Катарина Завацкая (WTA 246) и София Белинская (WTA 1200) – сыграют в квалификации хардового турнира WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.
Завацкая впервые с Ролан Гаррос сыграет в отборе к соревнованиям на уровне Тура. Ее первой соперницей будет американка Леа Ма (США, WTA 287).
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15-летняя Белинская впервые в карьере выступит в квалификации к турниру WTA. В первом раунде отбора София выйдет на корт против Нао Хибино (Япония, WTA 228).
Встречи Завацкой и Белинской состоятся 12 сентября. София стартует ориентировочно в 19:00 по Киеву, а Катарина – в 22:00.
В основной сетке Гвадалахары Украину представит Марта Костюк, которая получила первый номер посева и пропустит первый круг.
Соперницы украинок в квалификации WTA 500 в Гвадалахаре
София Белинская [WC] – Нао Хибино [5]
Варвара Лепченко [1] – Николь Мелихар
Катарина Завацкая – Леа Ма
Ирина Шиманович [2] – Ана София Санчес
Сетка квалификации WTA 500 в Гвадалахаре
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