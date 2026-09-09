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  4. Марта КОСТЮК: «Я планирую играть в Гвадалахаре»
WTA
09 сентября 2026, 05:31 |
82
0

Марта КОСТЮК: «Я планирую играть в Гвадалахаре»

Украинская теннисистка заявила, что проблема с запястьем есть, но не настолько серьезная

09 сентября 2026, 05:31 |
82
0
Марта КОСТЮК: «Я планирую играть в Гвадалахаре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк в интервью для портала «Великий теніс України» заявила, что планирует играть на турнире WTA 500 в Гвадалахаре после US Open 2026, несмотря на травму запястья, а также поделилась мыслями о предстоящей финальной части Кубка Билли Джин Кинг и возможном попадании на Итоговый турнир WTA 2026:

– Есть ли сейчас опасения, что эта проблема с запястьем может повлиять на ваше участие в Кубке Билли Джин Кинг?

– На данный момент таких опасений нет. Сейчас я отдыхаю, рука в шине, и я стараюсь максимально оградить её от любой нагрузки. Запястье мы постоянно используем даже в самых простых повседневных делах, поэтому сейчас важно дать ему покой и время на восстановление.

Далее будем постепенно следить за ходом восстановления. Я планирую играть в Гвадалахаре, и хорошо, что свой первый матч там проведу позже, так что у меня ещё есть время. Проблема есть, но пока она не настолько серьёзна, чтобы сильно переживать по поводу следующих турниров или моего участия в них.

– Учитывая, какой сезон проводите вы и Элина Свитолина, чувствуете ли вы, что в этом году сборная Украины приедет в Шэньчжэнь уже в несколько ином статусе – как одна из команд, от которой действительно ожидают борьбы за титул?

– Мне кажется, командные турниры – это совсем другая история. Там может случиться что угодно, и победить может даже команда, которую вообще не считали фаворитом. Именно этим такие турниры и интересны — в них всегда много неожиданностей.

Для нас самое важное, чтобы каждая знала, что ей нужно делать, и выполнила свою работу настолько хорошо, насколько может. А каким будет конечный результат, мы не знаем. Поэтому я сосредотачиваюсь на своей задаче: выйти и постараться выиграть свой матч, поддерживать девушек, быть готовой сыграть в паре, если понадобится. И просто быть с командой и в победах, и в поражениях. У нас очень редко бывает возможность проводить такое время вместе, поэтому для меня это всегда особый опыт, которым хочется наслаждаться.

– После US Open вы остаетесь совсем рядом с топ-8 в Race, так что борьба за место на WTA Finals для вас продолжается. Насколько попадание на итоговый турнир является конкретной целью на завершающую часть сезона, учитывая ещё и то, что впереди довольно насыщенная азиатская серия?

– На сегодняшний день у меня есть более важная задача – восстановить руку, чтобы вообще иметь возможность играть. А уже ближе к Токио можно будет посмотреть, какова будет ситуация в Race и останутся ли шансы попасть на итоговый турнир.

Для меня цель попасть на WTA Finals – это примерно то же самое, что цель войти в топ-10 или выиграть Grand Slam. Я считаю, что нужно концентрироваться прежде всего на том, что напрямую зависит от тебя: хорошо тренироваться, работать над своими сильными и слабыми сторонами, отдавать всё, что есть, в матчах, продолжать развиваться и не останавливаться. Если так сложится, что я попаду на итоговый турнир, — супер. Если нет, ничего страшного, будет ещё следующий год. Конечно, было бы интересно сыграть в этом году в Индиан-Уэллсе в ноябре. Даже интересно, насколько там будет холодно в это время. Но пока для меня самое важное — здоровье. Именно на этом я сейчас сосредоточена.

Турнир WTA 500 в Гвадалахаре состоится с 13 по сентября – Костюк будет посеяна под первым номером. Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг, где примет участие сборная Украины, пройдет с 22 по 27 сентября.

В LIVE-гонке на Итоговый турнир Костюк идет на девятом месте. Для квалификации украинке нужно попасть в первую восьмерку.

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Марта Костюк Кубок Билли Джин Кинг US Open 2026 WTA Гвадалахара Итоговый турнир WTA травма травма руки женская сборная Украины по теннису
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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