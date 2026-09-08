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  4. Марта КОСТЮК: «Фактически весь US Open я играла с болью»
US Open
08 сентября 2026, 17:39 |
92
0

Марта КОСТЮК: «Фактически весь US Open я играла с болью»

Украинская теннисистка рассказала о травме, с которой играла в Нью-Йорке

08 сентября 2026, 17:39 |
92
0
Марта КОСТЮК: «Фактически весь US Open я играла с болью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк в комментарии для сайта «Великий теніс України» рассказала о травме запястья, с которой играла на протяжении всего Открытого чемпионата США 2026.

«Я прошла УЗИ, которое в целом подтвердило то, что мы и предполагали. Проблема связана с перенапряжением.

Есть разные варианты лечения, но мы выбрали более консервативный подход. Сейчас мне нужно дать руке максимально возможную паузу и надеяться, что к азиатской серии удастся ее успокоить, потому что впереди еще много турниров и не хочется продолжать играть с болью.

Запястье начало беспокоить меня еще в Цинциннати. Сначала боль возникала преимущественно во время игры с лета, поэтому я не придала этому большого значения. Но постепенно становилось все хуже, и когда мы приехали в Нью-Йорк, мне уже было больно выполнять практически все удары. Нам удалось немного стабилизировать ситуацию, но фактически весь US Open я играла с болью. Были конкретные удары, во время которых боль была очень острой.

В день матча с Линдой уже во время разминки ситуация начала очень быстро ухудшаться, и я даже не знала, насколько рука выдержит весь матч. Конечно, это очень сильно повлияло на мою игру. Многие удары я просто не могла выполнять из-за боли, поэтому пришлось менять план и адаптироваться уже по ходу матча. Но для меня это в то же время был очень хороший тест. Даже не имея возможности полноценно использовать некоторые из своих самых важных ударов, я смогла адаптироваться, навязать Линде такую борьбу и провести очень сильный матч. Для меня это показатель того, что даже в день, когда я не могу играть в свой теннис на сто процентов, я все равно способна найти другие решения».

Костюк на US Open 2026 добралась до 1/8 финала, переиграв Сторм Хантер, Слоан Стивенс и Екатерину Александрову. В четвертом раунде американского мейджора Марта потерпела поражение в трех сетах от Линды Носковой.

По итогам слэма в Нью-Йорке Костюк впервые в карьере поднимется в топ-10 мирового рейтинга WTA.

На следующей неделе Марта заявлена на турнир WTA 500 в Гвадалахаре, но, вероятно, украинка пропустит его. Далее у Костюк запланировано участие за сборную Украины в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, а в начале октября – выступления на тысячниках в Пекине и Ухане, где она постарается гарантировать себе место на Итоговом турнире 2026.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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