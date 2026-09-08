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WTA
08 сентября 2026, 12:15 | Обновлено 08 сентября 2026, 12:26
1085
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Заслуженный дебют. Костюк впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга WTA

Марта стала второй украинкой после Элины Свитолиной, которой покорилось это достижение

08 сентября 2026, 12:15 | Обновлено 08 сентября 2026, 12:26
1085
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Заслуженный дебют. Костюк впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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24-летняя украинская теннисистка Марта Костюк дебютирует в топ-10 мирового рейтинга WTA по итогам Открытого чемпионата США 2026.

Это стало возможным после того, как Костюк добралась до 1/8 финала мейджора, а Наоми Осака и Ива Йович не сумели выйти в четвертьфинал (японке и американке нужен был трофей US Open, чтобы лишить Марту возможности дебютировать в первой десятке).

С 14 сентября Костюк станет 10-й ракеткой мира. Помимо Марты, в топ-10 из украинок также находится Элина Свитолина, которая поднимется с девятого места на седьмое.

Костюк стала второй украинкой в истории после Свитолиной, которой удалось добраться до первой десятки мирового рейтинга. Элина впервые вошла в топ-10 в феврале 2017 года.

В этом сезоне Костюк сыграла в финале WTA 500 в Брисбене, выиграла трофеи WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде, а также добралась до полуфиналов Ролан Гаррос и Уимблдона.

Инфографика

Топ-10 в LIVE-рейтинге WTA

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Марта Костюк Элина Свитолина Ива Йович Наоми Осака US Open 2026 рейтинг WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Наступна мета - пара вже ж колись підкорити той мейджор...
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