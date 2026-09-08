Заслуженный дебют. Костюк впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга WTA
Марта стала второй украинкой после Элины Свитолиной, которой покорилось это достижение
24-летняя украинская теннисистка Марта Костюк дебютирует в топ-10 мирового рейтинга WTA по итогам Открытого чемпионата США 2026.
Это стало возможным после того, как Костюк добралась до 1/8 финала мейджора, а Наоми Осака и Ива Йович не сумели выйти в четвертьфинал (японке и американке нужен был трофей US Open, чтобы лишить Марту возможности дебютировать в первой десятке).
С 14 сентября Костюк станет 10-й ракеткой мира. Помимо Марты, в топ-10 из украинок также находится Элина Свитолина, которая поднимется с девятого места на седьмое.
Костюк стала второй украинкой в истории после Свитолиной, которой удалось добраться до первой десятки мирового рейтинга. Элина впервые вошла в топ-10 в феврале 2017 года.
В этом сезоне Костюк сыграла в финале WTA 500 в Брисбене, выиграла трофеи WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде, а также добралась до полуфиналов Ролан Гаррос и Уимблдона.
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