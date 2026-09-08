Гауфф идет дальше. Определены все четвертьфиналистки US Open 2026
В ночь на 8 сентября Коко одолела Иву Йович и стала последней участницей 1/4 финала мейджора
На Открытом чемпионате США 2026 определены все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде.
Вечером 7 сентября и в ночь на 8 число состоялись поединки четвертого раунда мейджора в нижней части сетки.
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Последней четвертьфиналисткой US Open стала четвертая ракетка мира Коко Гауфф, которая выбила свою соотечественницу Иву Йович.
Дальше Коко сыграет против Мирры Андреевой – «нейтралка» в 1/8 финала одолела Анастасию Потапову.
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина выиграла у Наоми Осаки и находится в шаге от первой строчки мирового рейтинга WTA – выход в полуфинал гарантирует ей лидерство.
В четвертьфинале казахстанка встретится с Чжэн Циньвень. Китаянка сотворила камбек с 0:5 в первом сете против Иги Свентек и завершила поединок против польки в свою пользу в двух партиях.
Четвертьфиналы US Open у женщин состоятся 8–9 сентября.
US Open 2026. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Мирра Андреева [5] – Анастасия Потапова [24] – 5:7, 6:4, 6:3
Ива Йович [14] – Коко Гауфф [4] – 1:6, 4:6
Ига Свентек [8] – Чжэн Циньвень [Q] – 5:7, 3:6
Наоми Осака [13] – Елена Рыбакина [2] – 1:6, 4:6
US Open 2026. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Линда Носкова [6]
Джессика Пегула [3] – Эмма Наварро [26]
Нижняя часть сетки
Мирра Андреева [5] –
Чжэн Циньвень [Q] – Елена Рыбакина [2]
Инфографика
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