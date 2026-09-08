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US Open
08 сентября 2026, 11:45 | Обновлено 08 сентября 2026, 12:45
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Гауфф идет дальше. Определены все четвертьфиналистки US Open 2026

В ночь на 8 сентября Коко одолела Иву Йович и стала последней участницей 1/4 финала мейджора

08 сентября 2026, 11:45 | Обновлено 08 сентября 2026, 12:45
975
0
Гауфф идет дальше. Определены все четвертьфиналистки US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
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На Открытом чемпионате США 2026 определены все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде.

Вечером 7 сентября и в ночь на 8 число состоялись поединки четвертого раунда мейджора в нижней части сетки.

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Последней четвертьфиналисткой US Open стала четвертая ракетка мира Коко Гауфф, которая выбила свою соотечественницу Иву Йович.

Дальше Коко сыграет против Мирры Андреевой – «нейтралка» в 1/8 финала одолела Анастасию Потапову.

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина выиграла у Наоми Осаки и находится в шаге от первой строчки мирового рейтинга WTA – выход в полуфинал гарантирует ей лидерство.

В четвертьфинале казахстанка встретится с Чжэн Циньвень. Китаянка сотворила камбек с 0:5 в первом сете против Иги Свентек и завершила поединок против польки в свою пользу в двух партиях.

Четвертьфиналы US Open у женщин состоятся 8–9 сентября.

US Open 2026. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [5] – Анастасия Потапова [24] – 5:7, 6:4, 6:3
Ива Йович [14] – Коко Гауфф [4] – 1:6, 4:6

Ига Свентек [8] – Чжэн Циньвень [Q] – 5:7, 3:6
Наоми Осака [13] – Елена Рыбакина [2] – 1:6, 4:6

US Open 2026. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Линда Носкова [6]
Джессика Пегула [3] – Эмма Наварро [26]

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [5] – Коко Гауфф [4]
Чжэн Циньвень [Q] – Елена Рыбакина [2]

Инфографика

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US Open 2026 Коко Гауфф Ива Йович Мирра Андреева Анастасия Потапова Чжэн Циньвень Ига Свёнтек Наоми Осака Елена Рыбакина Арина Соболенко Линда Носкова Джессика Пегула Эмма Наварро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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