Гауфф идет дальше. Определены все четвертьфиналистки US Open 2026

На Открытом чемпионате США 2026 определены все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде.

Вечером 7 сентября и в ночь на 8 число состоялись поединки четвертого раунда мейджора в нижней части сетки.

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Последней четвертьфиналисткой US Open стала четвертая ракетка мира Коко Гауфф, которая выбила свою соотечественницу Иву Йович.

Дальше Коко сыграет против Мирры Андреевой – «нейтралка» в 1/8 финала одолела Анастасию Потапову.

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина выиграла у Наоми Осаки и находится в шаге от первой строчки мирового рейтинга WTA – выход в полуфинал гарантирует ей лидерство.

В четвертьфинале казахстанка встретится с Чжэн Циньвень. Китаянка сотворила камбек с 0:5 в первом сете против Иги Свентек и завершила поединок против польки в свою пользу в двух партиях.

Четвертьфиналы US Open у женщин состоятся 8–9 сентября.

US Open 2026. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [5] – Анастасия Потапова [24] – 5:7, 6:4, 6:3

Ива Йович [14] – Коко Гауфф [4] – 1:6, 4:6

Ига Свентек [8] – Чжэн Циньвень [Q] – 5:7, 3:6

Наоми Осака [13] – Елена Рыбакина [2] – 1:6, 4:6

US Open 2026. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Линда Носкова [6]

Джессика Пегула [3] – Эмма Наварро [26]

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [5] – Коко Гауфф [4]

Чжэн Циньвень [Q] – Елена Рыбакина [2]

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