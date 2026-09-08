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  4. Одна победа до первого места. Рыбакина впервые вышла в 1/4 финала US Open
US Open
08 сентября 2026, 00:31 | Обновлено 08 сентября 2026, 00:41
209
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Одна победа до первого места. Рыбакина впервые вышла в 1/4 финала US Open

Вторая сеяная мейджора переиграла Наоми Осаку в матче четвертого раунда

08 сентября 2026, 00:31 | Обновлено 08 сентября 2026, 00:41
209
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Одна победа до первого места. Рыбакина впервые вышла в 1/4 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Наоми Осака
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Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2026.

В четвертом раунде казахстанка в двух сетах переиграла Наоми Осаку (Япония, WTA 13) за 1 час и 7 минут.

US Open 2026. 1/8 финала

Наоми Осака (Япония) [13] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 1:6, 4:6

Это было второе очное противостояние соперниц. 12 августа Елена одолела Наоми в четвертьфинале соревнований WTA 1000 в Торонто.

Рыбакина впервые за девять выступлений в Нью-Йорке добралась до стадии 1/4 финала. Всего для нее это будет восьмой четвертьфинал на турнирах Grand Slam.

Если Рыбакина выйдет в полуфинал USO, то гарантировано станет первой ракеткой мира в обновленном рейтинге WTA. Помешать ей попытается китаянка Чжэн Циньвень, которая ранее выбила Игу Свентек.

Фото с матча

Инфографика

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Елена Рыбакина Наоми Осака US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Поки що найбільше проблем на цьому турнірі Рибакіній створила Юля.
Шкода Наомі. Але зупинити товаришку Чжен, мабуть у Риби шансів більше.
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