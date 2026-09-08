Одна победа до первого места. Рыбакина впервые вышла в 1/4 финала US Open
Вторая сеяная мейджора переиграла Наоми Осаку в матче четвертого раунда
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2026.
В четвертом раунде казахстанка в двух сетах переиграла Наоми Осаку (Япония, WTA 13) за 1 час и 7 минут.
US Open 2026. 1/8 финала
Наоми Осака (Япония) [13] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 1:6, 4:6
Это было второе очное противостояние соперниц. 12 августа Елена одолела Наоми в четвертьфинале соревнований WTA 1000 в Торонто.
Рыбакина впервые за девять выступлений в Нью-Йорке добралась до стадии 1/4 финала. Всего для нее это будет восьмой четвертьфинал на турнирах Grand Slam.
Если Рыбакина выйдет в полуфинал USO, то гарантировано станет первой ракеткой мира в обновленном рейтинге WTA. Помешать ей попытается китаянка Чжэн Циньвень, которая ранее выбила Игу Свентек.
Фото с матча
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