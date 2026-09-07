Свентек вылетела с US Open на стадии 1/8 финала, проиграв сет со счета 5:0

Бывшая первая ракетка мира и победительница Открытого чемпионата США 2022 Ига Свентек (Польша, WTA 8) вылетела с американского мейджора этого года на стадии 1/8 финала.

В четвертом раунде полька в двух сетах потерпела поражение от победительницы Олимпиады-2024 Чжэн Циньвень (Китай, WTA 121) за 1 час и 52 минуты.

US Open 2026. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [8] – Чжэн Циньвень (Китай) [Q] – 5:7, 3:6

В первой партии Свентек побеждала 5:0, но отдала семь геймов подряд. Чжэн во втором матче подряд выиграла сет с такого счета – в третьем круге она сотворила камбек в решающей партии против Мэдисон Киз.

На старте второго сета Ига брала медицинский тайм-аут из-за проблем в области левого бедра / голени.

Это было девятое очное противостояние соперниц и лишь вторая победа Чжэн – первая с финала Олимпийских игр в Париже два года назад.

Чжэн в Нью-Йорке стартовала с квалификации и на своем пути, помимо Свентек и Киз, также выбила Ю Сяоди, Клару Бюрель, Елену Приданкину, Кристину Лютову и Юлию Путинцеву. Далее китаянка поборется либо с Наоми Осакой, либо с Еленой Рыбакиной.

Чжэн Циньвень в четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam и в третий раз на американском слэме.

В LIVE-рейтинге WTA Чжэн поднялась со 121-го места на 52-е. Она стала первым квалифайером со времен Эммы Радукану в 2021 году, которая добралась до 1/4 финала на USO. Тогда Эмма завоевала трофей мейджора.

Победные эмоции Чжэн Циньвэнь

The self-belief? Extraordinary.



After starting the match 0-5 down in 20 minutes, Zheng Qinwen takes out Swiatek 7-5, 6-3! pic.twitter.com/WHUGzShzrV — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2026

Фото с матча

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