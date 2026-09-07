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  4. Свентек вылетела с US Open на стадии 1/8 финала, проиграв сет со счета 5:0
US Open
07 сентября 2026, 20:43 | Обновлено 07 сентября 2026, 20:57
2317
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Свентек вылетела с US Open на стадии 1/8 финала, проиграв сет со счета 5:0

Чжэн Циньвень снова сотворила суперкамбек и пробилась в четвертьфинал мейджора в США

07 сентября 2026, 20:43 | Обновлено 07 сентября 2026, 20:57
2317
4 Comments
Свентек вылетела с US Open на стадии 1/8 финала, проиграв сет со счета 5:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень
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Бывшая первая ракетка мира и победительница Открытого чемпионата США 2022 Ига Свентек (Польша, WTA 8) вылетела с американского мейджора этого года на стадии 1/8 финала.

В четвертом раунде полька в двух сетах потерпела поражение от победительницы Олимпиады-2024 Чжэн Циньвень (Китай, WTA 121) за 1 час и 52 минуты.

US Open 2026. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [8] – Чжэн Циньвень (Китай) [Q] – 5:7, 3:6

В первой партии Свентек побеждала 5:0, но отдала семь геймов подряд. Чжэн во втором матче подряд выиграла сет с такого счета – в третьем круге она сотворила камбек в решающей партии против Мэдисон Киз.

На старте второго сета Ига брала медицинский тайм-аут из-за проблем в области левого бедра / голени.

Это было девятое очное противостояние соперниц и лишь вторая победа Чжэн – первая с финала Олимпийских игр в Париже два года назад.

Чжэн в Нью-Йорке стартовала с квалификации и на своем пути, помимо Свентек и Киз, также выбила Ю Сяоди, Клару Бюрель, Елену Приданкину, Кристину Лютову и Юлию Путинцеву. Далее китаянка поборется либо с Наоми Осакой, либо с Еленой Рыбакиной.

Чжэн Циньвень в четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира Grand Slam и в третий раз на американском слэме.

В LIVE-рейтинге WTA Чжэн поднялась со 121-го места на 52-е. Она стала первым квалифайером со времен Эммы Радукану в 2021 году, которая добралась до 1/4 финала на USO. Тогда Эмма завоевала трофей мейджора.

Победные эмоции Чжэн Циньвэнь

Фото с матча

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Ото таваріщ пре...
Ну, в цьому випадку для Еліни і Марти це плюс
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+3
Китаянка набрала хід. Переможцю Осака/Рибакіна буде непросто. Два матчі підряд  відігрується з 0-5. Витримка залізна. Вагома заявка на повернення в топ-10
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+1
Реінкарнація Даяни в Ігу. Хоч тут якусь користь отримали.
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0
полячка вже не та
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0
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