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  4. С. Уильямс / В. Уильямс – Чан Хао-Чин / Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE
US Open
05 сентября 2026, 02:25 |
64
0

С. Уильямс / В. Уильямс – Чан Хао-Чин / Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда US Open 2026

05 сентября 2026, 02:25 |
64
0
С. Уильямс / В. Уильямс – Чан Хао-Чин / Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена и Винус Уильямс
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В ночь на 5 сентября легендарные американские теннисистки Серена и Винус Уильямс начнут выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде сестры Уильямс сыграют против 14-го сеяного тандема Чан Хао-Чин (Китайский Тайбей) / Майя Джойнт (Австралия). Матч начнется 1-м запуском ночной сессии на Arthur Ashe Stadium. Ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка во втором круге поборются либо с Николь Фосса Хуерго и Тамарой Корпач, либо с Джесикой Малечковой и Мириам Шкох.

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Чан Хао-Чин Серена Уильямс Винус Уильямс Майя Джойнт смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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