С. Уильямс / В. Уильямс – Чан Хао-Чин / Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда US Open 2026
В ночь на 5 сентября легендарные американские теннисистки Серена и Винус Уильямс начнут выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В первом раунде сестры Уильямс сыграют против 14-го сеяного тандема Чан Хао-Чин (Китайский Тайбей) / Майя Джойнт (Австралия). Матч начнется 1-м запуском ночной сессии на Arthur Ashe Stadium. Ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние дуэтов.
Победительницы поединка во втором круге поборются либо с Николь Фосса Хуерго и Тамарой Корпач, либо с Джесикой Малечковой и Мириам Шкох.
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