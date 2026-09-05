С. Уильямс / В. Уильямс – Чан Хао-Чин / Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE

В ночь на 5 сентября легендарные американские теннисистки Серена и Винус Уильямс начнут выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде сестры Уильямс сыграют против 14-го сеяного тандема Чан Хао-Чин (Китайский Тайбей) / Майя Джойнт (Австралия). Матч начнется 1-м запуском ночной сессии на Arthur Ashe Stadium. Ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка во втором круге поборются либо с Николь Фосса Хуерго и Тамарой Корпач, либо с Джесикой Малечковой и Мириам Шкох.

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