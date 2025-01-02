ФОТО. Ига vs Кэти. Польша и Британия определили полуфиналиста United Cup
Поляки во главе со Свентек переиграли команду Великобритании со счетом 3:0
2 января состоялось четвертьфинальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными Польши и Великобритании.
Победу со счетом 3:0 одержали поляки, однако полуфиналист был определен еще по итогам первых двух игр.
Вначале Хуберт Хуркач (АТР 16) в двух сетах переиграл Билли Харриса (АТР 125). Вторыми на корт вышли Ига Свентек (WTA 2) и Кэти Бултер (WTA 24). Ига проиграла первый сет на тай-брейке, но затем не без проблем, но все же справилась с соперницей, в частности отыграв брейк в третьей партии.
На смешанный парный поединок, который уже не имел никакого турнирного значения, вышли тандемы Майя Хвалинская / Ян Зелиньски и Оливия Николс / Чарльз Брум. Польский дуэт победил в двух сетах.
В полуфинале Свентек и компания сыграют против Казахстана. Противостояние состоится в Сиднее 4 января.
United Cup 2025. 1/4 финала, Сидней. 2 января
Польша – Великобритания – 3:0
- Хуберт Хуркач – Билли Харрис – 7:6 (7:3), 7:5
- Ига Свентек – Кэти Бултер – 6:7 (4:7), 6:1, 6:4
- Майя Хвалинская / Ян Зелиньски – Оливия Николс / Чарльз Брум – 6:2, 7:6 (7:3)
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей
ФОТО. Ига vs Кэти. Польша и Британия определили полуфиналиста United Cup
Видеообзор матча Хуберт Хуркач – Билли Харрис
Видеообзр матча Ига Свентек – Кэти Бултер
Видеообзор матча Майя Хвалинская /Ян Зелиньски –Оливия Николс / Чарльз Брум
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