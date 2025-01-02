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  4. ФОТО. Ига vs Кэти. Польша и Британия определили полуфиналиста United Cup
WTA
02 января 2025, 16:46 | Обновлено 02 января 2025, 17:07
282
1

ФОТО. Ига vs Кэти. Польша и Британия определили полуфиналиста United Cup

Поляки во главе со Свентек переиграли команду Великобритании со счетом 3:0

02 января 2025, 16:46 | Обновлено 02 января 2025, 17:07
282
1
ФОТО. Ига vs Кэти. Польша и Британия определили полуфиналиста United Cup
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Кэти Бултер

2 января состоялось четвертьфинальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными Польши и Великобритании.

Победу со счетом 3:0 одержали поляки, однако полуфиналист был определен еще по итогам первых двух игр.

Вначале Хуберт Хуркач (АТР 16) в двух сетах переиграл Билли Харриса (АТР 125). Вторыми на корт вышли Ига Свентек (WTA 2) и Кэти Бултер (WTA 24). Ига проиграла первый сет на тай-брейке, но затем не без проблем, но все же справилась с соперницей, в частности отыграв брейк в третьей партии.

На смешанный парный поединок, который уже не имел никакого турнирного значения, вышли тандемы Майя Хвалинская / Ян Зелиньски и Оливия Николс / Чарльз Брум. Польский дуэт победил в двух сетах.

В полуфинале Свентек и компания сыграют против Казахстана. Противостояние состоится в Сиднее 4 января.

United Cup 2025. 1/4 финала, Сидней. 2 января

Польша – Великобритания 3:0

  • Хуберт Хуркач Билли Харрис – 7:6 (7:3), 7:5
  • Ига Свентек Кэти Бултер – 6:7 (4:7), 6:1, 6:4
  • Майя Хвалинская / Ян Зелиньски Оливия Николс / Чарльз Брум – 6:2, 7:6 (7:3)

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Ига vs Кэти. Польша и Британия определили полуфиналиста United Cup

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Видеообзор матча Хуберт Хуркач – Билли Харрис

Видеообзр матча Ига Свентек – Кэти Бултер

Видеообзор матча Майя Хвалинская /Ян Зелиньски –Оливия Николс / Чарльз Брум

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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