2 января состоялось четвертьфинальное матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными Польши и Великобритании.

Победу со счетом 3:0 одержали поляки, однако полуфиналист был определен еще по итогам первых двух игр.

Вначале Хуберт Хуркач (АТР 16) в двух сетах переиграл Билли Харриса (АТР 125). Вторыми на корт вышли Ига Свентек (WTA 2) и Кэти Бултер (WTA 24). Ига проиграла первый сет на тай-брейке, но затем не без проблем, но все же справилась с соперницей, в частности отыграв брейк в третьей партии.

На смешанный парный поединок, который уже не имел никакого турнирного значения, вышли тандемы Майя Хвалинская / Ян Зелиньски и Оливия Николс / Чарльз Брум. Польский дуэт победил в двух сетах.

В полуфинале Свентек и компания сыграют против Казахстана. Противостояние состоится в Сиднее 4 января.

United Cup 2025. 1/4 финала, Сидней. 2 января

Польша – Великобритания – 3:0

Хуберт Хуркач – Билли Харрис – 7:6 (7:3), 7:5

– Билли Харрис – 7:6 (7:3), 7:5 Ига Свентек – Кэти Бултер – 6:7 (4:7), 6:1, 6:4

– Кэти Бултер – 6:7 (4:7), 6:1, 6:4 Майя Хвалинская / Ян Зелиньски – Оливия Николс / Чарльз Брум – 6:2, 7:6 (7:3)

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

ФОТО. Ига vs Кэти. Польша и Британия определили полуфиналиста United Cup

Видеообзор матча Хуберт Хуркач – Билли Харрис

Видеообзр матча Ига Свентек – Кэти Бултер

Видеообзор матча Майя Хвалинская /Ян Зелиньски –Оливия Николс / Чарльз Брум