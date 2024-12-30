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  4. ФОТО. Бултер вытащила. Как Великобритания и Аргентина на United Cup играли
WTA
30 декабря 2024, 09:05 | Обновлено 30 декабря 2024, 09:18
135
0

ФОТО. Бултер вытащила. Как Великобритания и Аргентина на United Cup играли

Британцы победили со счетом 2:1, Кэти выиграла и одиночку, и микст

30 декабря 2024, 09:05 | Обновлено 30 декабря 2024, 09:18
135
0
ФОТО. Бултер вытащила. Как Великобритания и Аргентина на United Cup играли
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Бултер

30 декабря состоялось матчевое противостояние в группе F на United Cup 2025 между сборными Великобритании и Аргентины.

Итоговую победу со счетом 2:1 одержали британцы. Вначале на корт вышли Кэти Бултер (WTA 24) и Надя Пододроска (АТР 100), сильнее оказалась Кэти.

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В мужском одиночном матче Томас Мартин Этчеверри (АТР 39) с камбеком одолел Билли Харриса (АТР 125) и перевел противостояние в решающий парный поединок. В миксте Бултер и Чарльз Брум в двух сетах одолели Марию Лурдес Карле и Этчеверри.

United Cup 2025. Группа F, Сидней. 30 декабря

Великобритания – Аргентина – 2:1

  • Кэти Бултер Надя Подороска – 6:2, 6:3
  • Билли Харрис – Томас Мартин Этчеверри – 6:3, 3:6, 2:6
  • Кэти Бултер / Чарльз Брум – Мария Лурдес Карле / Томас Мартин Этчеверри – 7:6 (7:4), 7:5

В одной группе Великобритания и Аргентина играют вместе с Австралией. 28 декабря аргентинцы выиграли у австралийцев 2:1, а 1 января Британия и Австралия проведут очное противостояние.

ФОТО. Бултер вытащила. Как Великобритания и Аргентина на United Cup играли

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Видеообзор матча Кэти Бултер – Надя Подороска

Видеообзор матча Билли Харрис – Томас Мартин Этчеверри

Видеообзор матча Кэти Бултер / Чарльз Брум – Мария Лурдес Карле / Томас Мартин Этчеверри

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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