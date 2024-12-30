30 декабря состоялось матчевое противостояние в группе F на United Cup 2025 между сборными Великобритании и Аргентины.

Итоговую победу со счетом 2:1 одержали британцы. Вначале на корт вышли Кэти Бултер (WTA 24) и Надя Пододроска (АТР 100), сильнее оказалась Кэти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В мужском одиночном матче Томас Мартин Этчеверри (АТР 39) с камбеком одолел Билли Харриса (АТР 125) и перевел противостояние в решающий парный поединок. В миксте Бултер и Чарльз Брум в двух сетах одолели Марию Лурдес Карле и Этчеверри.

United Cup 2025. Группа F, Сидней. 30 декабря

Великобритания – Аргентина – 2:1

Кэти Бултер – Надя Подороска – 6:2, 6:3

– Надя Подороска – 6:2, 6:3 Билли Харрис – Томас Мартин Этчеверри – 6:3, 3:6, 2:6

Билли Харрис – – 6:3, 3:6, 2:6 Кэти Бултер / Чарльз Брум – Мария Лурдес Карле / Томас Мартин Этчеверри – 7:6 (7:4), 7:5

В одной группе Великобритания и Аргентина играют вместе с Австралией. 28 декабря аргентинцы выиграли у австралийцев 2:1, а 1 января Британия и Австралия проведут очное противостояние.

ФОТО. Бултер вытащила. Как Великобритания и Аргентина на United Cup играли

Видеообзор матча Кэти Бултер – Надя Подороска

Видеообзор матча Билли Харрис – Томас Мартин Этчеверри

Видеообзор матча Кэти Бултер / Чарльз Брум – Мария Лурдес Карле / Томас Мартин Этчеверри