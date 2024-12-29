ФОТО. Победы Муховой и Рууда. Чехия и Норвегия провели матч на United Cup
Чешская сборная победила со счетом 2:1, Каспер после одиночки не вышел на микст
29 декабря состоялось матчевое противостояние в группе B на United Cip 2025 между сборными Чехии и Норвегии.
Победу со счетом 2:1 одержали чехи. Первым на корт вышли Каролина Мухова и Малене Хельго. 22-я ракетка мира уверенно переиграла соперницу в двух сетах, отдав всего 4 гейма. Для Муховой это первая победа с октября, когда она не сумела доиграть полуфинальный матч на турнире WTA 500 в Нинбо.
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Далее прошел мужской одиночный поединок. 6-й номер рейтинга АТР Каспер Рууд в трех партиях за 3 часа справилась с Томашем Махачем и перевел противостояние в третью игру, сравняв счет. На протяжении матча Рууд трижды брал медицинский тайм-аут, поэтому на микст уже выйти не сумел.
В решающем смешанном парном поединке Мухова и Махач одолели профильных парников Ульрикке Эйкери и Виктора Дурасовича и принесли общую победу своей национальной команде.
United Cup 2025. Группа В, Сидней. 29 декабря
Чехия – Норвегия – 2:1
- Каролина Мухова – Малене Хельго – 6:2, 6:2
- Томаш Махач – Каспер Рууд – 6:7 (6:8), 7:5, 4:6
- Каролина Мухова / Томаш Махач – Ульрикке Эйкери / Виктор Дурасович – 6:4, 6:4
В одной группе Чехия и Норвегия выступают вместе с Польшей. 30 декабря поляки встретятся с норвежцами, а 1 января очное противостояние проведут Чехия и Польша.
ФОТО. Победы Муховой и Рууда. Чехия и Норвегия провели матч на United Cup
Видеообзор матча Каролина Мухова – Малене Хельго
Видеообзор матча Томаш Махач – Каспер Рууд
Видеообзор матча Каролина Мухова / Томаш Махач – Ульрикке Эйкери / Виктор Дурасович
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