ФОТО. Сенсационный погром. Как Китай шокировал Бразилию на United Cup 2025

27 декабря стартовал командный турнир United Cup 2025, который будет проходить до 5 января в двух австралийских городах: Сиднее и Перте.

В стартом поединке группы Е сошлись сборные Китая и Бразилии. Победу одержала команда Китая со счетом 3:0.

Перед стартом противостояния бразильцы считались небольшими, но фаворитами. Однако все изменилось уже после первой игры – 17-я ракетка мира Беатрис Хаддад Майя сенсационно проиграла Гао Синьюй в трех партиях.

United Cup 2025. Группа E

Китай – Бразилия – 3:0

Следующие поединки группы запланированы на 29 и 30 декабря. В воскресенье встретятся сборные Германии и Бразилии, а в понедельник на корте сойдутся команды Китая и Германии.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

