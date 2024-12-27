Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»

39-летний португальский форвард саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду подшутил о росте 32-летнего бельгийского голкипера мадридского Реала Тибо Куртуа:

«Ты должен был бы быть нападающим. Ты очень высокий и забивал бы много голов», – сказал Роналду.

КриРо и Тибо пообщались на сцене во время церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, которая состоялась 27 декабря в городе Дубай (ОАЭ). Роналду получил признание, став лучшим игроком на Ближнем Востоке, а Куртуа выбрали лучшим голкипером 2024 года.

Криштиану на церемонии также заявил, что в будущем станет владельцем большого клуба.