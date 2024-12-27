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Саудовская Аравия
27 декабря 2024, 19:16 | Обновлено 27 декабря 2024, 19:25
109
0

Собирает награды в 39 лет. Роналду признан игроком года на Ближнем Востоке

Криштиану получил признание на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards

27 декабря 2024, 19:16 | Обновлено 27 декабря 2024, 19:25
109
0
Собирает награды в 39 лет. Роналду признан игроком года на Ближнем Востоке
Globe Soccer Awards. Криштиану Роналду

39-летний португальский форвард Криштиану Роналду, который на клубном уровне защищает цвета саудовского Аль-Насра, признан игроком года на Ближнем Востоке.

Легендарный португалец получил признание на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, которая проходит 27 декабря в Дубае, ОАЭ.

Конкурентами КриРо были Рияд Марез (Аль-Ахли), Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хилаль), Салем Аль-Досари (Аль-Хилаль) и Суфьян Раими (Аль-Айн). Интересно, что

В текущем сезоне на счету Роналду 19 матчей во всех турнирах за Аль-Наср, 16 голов и 3 ассиста.

Ранее на церемонии Globe Soccer Awards были названы лучший клуб, президент и тренер года.

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ФОТО. Назван лучший игрок года Globe Soccer Awards
Названы лучший вратарь, хавбек, молодой игрок и форвард Globe Soccer Awards
Назван лучший клуб, президент и тренер года Globe Soccer Awards
Криштиану Роналду Globe Soccer Awards Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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