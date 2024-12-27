Собирает награды в 39 лет. Роналду признан игроком года на Ближнем Востоке

39-летний португальский форвард Криштиану Роналду, который на клубном уровне защищает цвета саудовского Аль-Насра, признан игроком года на Ближнем Востоке.

Легендарный португалец получил признание на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, которая проходит 27 декабря в Дубае, ОАЭ.

Конкурентами КриРо были Рияд Марез (Аль-Ахли), Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хилаль), Салем Аль-Досари (Аль-Хилаль) и Суфьян Раими (Аль-Айн). Интересно, что

В текущем сезоне на счету Роналду 19 матчей во всех турнирах за Аль-Наср, 16 голов и 3 ассиста.

Ранее на церемонии Globe Soccer Awards были названы лучший клуб, президент и тренер года.