Назван лучший клуб, президент и тренер года Globe Soccer Awards
Все трофеи получил Реал
Состоялась церемония вручения наград по версии Globe Soccer Awards, где определили лучший клуб, тренера и президента года.
Награда досталась мадридскому Реалу, который стал чемпионом Ла Лиги, а также выиграл Лигу чемпионов. В составе команды играет украинский вратарь Андрей Лунин.
Реал, среди прочего, опередил в голосовании Байер, Аталанту, Спортинг, Ботафого. Кроме того, награду лучшему президенту клуба получил глава Реала Флорентино Перес.
Лучшим тренером года признан Карло Анчелотти. Наставник Реала опередил Жузепа Гвардиолу (Манчестер Сити), Джан Пьеро Гасперини (Аталанта), Хаби Алонсо (Байер) и Луиса де ла Фуэнте (сборная Испании).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тедди Атлас советует Александру завершить карьеру
Билли Нельсон насчитал ничью