Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
Но после завершения карьеры игрока
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не собирается быть наставником или функционером, однако планирует приобрести футбольный клуб.
«Я никогда не буду тренером команды или президентом клуба. Владельцем клуба – вероятно. Есть на примете несколько вариантов, но не сейчас, пока я продолжаю карьеру игрока».
«Взять тот же «Манчестер Юнайтед». Там проблема не в тренере, а намного глубже. Если бы я был владельцем МЮ, то все было бы иначе».
«У меня много планов, но запомните мои слова: я буду владельцем большого клуба», – сказал Роналду на церемонии вручения Globe Soccer Awards.
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