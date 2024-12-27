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Испания
27 декабря 2024, 18:05 | Обновлено 27 декабря 2024, 18:09
2853
2

Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»

Но после завершения карьеры игрока

27 декабря 2024, 18:05 | Обновлено 27 декабря 2024, 18:09
2853
2
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не собирается быть наставником или функционером, однако планирует приобрести футбольный клуб.

«Я никогда не буду тренером команды или президентом клуба. Владельцем клуба – вероятно. Есть на примете несколько вариантов, но не сейчас, пока я продолжаю карьеру игрока».

«Взять тот же «Манчестер Юнайтед». Там проблема не в тренере, а намного глубже. Если бы я был владельцем МЮ, то все было бы иначе».

«У меня много планов, но запомните мои слова: я буду владельцем большого клуба», – сказал Роналду на церемонии вручения Globe Soccer Awards.

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Иван Зинченко Источник: YouTube
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Комментарии 2
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OKs100
Купит МЮ.
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+1
MaximusOne
Ого, невже Динамку збирається купити 😂
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0
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