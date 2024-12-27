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Англия
27 декабря 2024, 08:05 | Обновлено 27 декабря 2024, 08:32
1987
1

Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда

Пенсионеры настроены заполучить Лаутаро Мартинеса из миланского Интера

27 декабря 2024, 08:05 | Обновлено 27 декабря 2024, 08:32
1987
1
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский Челси готов отпустить 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика, который попал в допинг-скандал.

Как сообщает Calciomercato, ссылаясь на аргентинские источники, пенсионеры хотят обменять украинца и еще двух игроков на 27-летнего форварда сборной Аргентины и миланского Интера Лаутаро Мартинеса.

Помимо Мудрика, синие предлагают нерадзурри Бенуа Бадьяшиля и Карни Чуквуэмека, а также «большую сумму». Сколько именно дополнительных миллионов Челси готов предоставить Интеру – неизвестно.

Руководство лондонского клуба хочет найти центрального нападающего, который будет стабильно демонстрировать отличный уровень игры. Челси не первый сезон находится в поисках форварда. Ранее столичный коллектив Англии не сумел подписать ни Виктора Осимхена, ни Беньямина Шешко. Однако следующим летом, в случае неудачи с Мартинесом, Челси снова готов вернуться к идеи подписанию этих двух нападающих.

Также в шорт-листе пенсионеров находятся такие игроки, как Виктор Бонифасе, Лиам Делап и Виктор Дьекереш.

Ранее бывший генеральный директор Эвертона Кит Вайнесс прокомментировал допинговое дело украинского вингера лондонского Челси Михаила Мудрика.

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Бенуа Бадьяшиль Карни Чуквуэмека Михаил Мудрик Лаутаро Мартинес Челси Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Агарков Источник
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Winner21
Чергова псевдоновина від спірт.юа. Хіба важко похмелитися срання, щоб не вигадувати нісенітницю ?
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