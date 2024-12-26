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Англия
26 декабря 2024, 18:40 | Обновлено 26 декабря 2024, 20:02
4079
5

«Будут проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудрика

Кит Вайнесс поделился мнением о проблемах украинца

26 декабря 2024, 18:40 | Обновлено 26 декабря 2024, 20:02
4079
5
«Будут проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший генеральный директор «Эвертона» Кит Вайнесс прокомментировал допинговое дело украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«Давайте будем честными: насколько мне известно, его еще не признали виновным, а результат пробы «B» не известен.

Но если его признают виновным, ему может грозить дисквалификация на срок до четырех лет. Для такого молодого таланта это большая проблема - и для него, и для «Челси».

Это создает проблему с подписанием молодых талантов. Это нормально, когда они прогрессируют и становятся хорошими игроками, но с молодыми игроками есть возможность возникновения проблем, связанных с их поведением.

Надеюсь, что он – невиновен, но если его признают виновным, то ему могут дать до четырех лет – это большой кусок карьеры в футболе.

Это подпадает под действие ФИФА с глобальным запретом. В этой ситуации любой запрет будет распространяться на все федерации – так что он будет иметь большие проблемы», – цитирует Вайнесса Football Insider.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси допинг дисквалификация
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 5
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didora
Нехай тепер розхльобує, якщо нажерся. Срані профі. Їдять незнають що, коляться хер знає для чого. А тепер проблема. Як буде так і буде. А що ми можемо зробити???
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+4
Iigor6583
Та все буде гаразд. Проба В буде негативною і Михайло повернеться до складу Челсі.
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0
Дані Рохас
це пздц
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0
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Strontium
Перейдёт к Усику
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-2
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