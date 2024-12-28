ВИДЕО. Мудрик на свадьбе Трубина: что делал и с кем проводил время?
Михаил проводит время в ожидании пробы Б
Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик побывал на свадьбе Анатолия Трубина и Марины Галаган.
Девушка другого футболиста сборной Максима Таловерова, Елизавета, опубликовала фото и видео с события. На многих кадрах присутствует Михаил Мудрик.
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По тем кадрам, которые опубликовала девушка Таловерова, видно, что Мудрик чаще всего проводил время с футболистом ЛАСКа.
Несмотря на положительный допинг-тест, Михаил старался поддерживать хорошее настроение на празднике новосозданной семьи Трубиных.
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