Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
Другие новости
25 декабря 2024, 23:51 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:57
1155
2

ФОТО. Голкипер сборной Украины женился

Анатолий Трубин сделал предложение Марине Галаган еще 16 апреля 2024 года

25 декабря 2024, 23:51 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:57
1155
2
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
Instagram. Марина Галаган и Анатолий Трубин

23-летний голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который на клубном уровне защищает цвета португальской Бенфики, женился на Марине Галаган.

Пара опубликовала соответствующие фото и видео в своем Instagram. Трубин сделал предложение своей любимой еще 16 апреля 2024 года.

В сезоне 2024/25 на счету Трубина 22 матча, 15 пропущенных мячей и 11 сыгранных поединков на ноль во всех турнирах.

Интересно, что ранее в Лиссабон прилетел вингер Челси и сине-желтых Михаил Мудрик, который является другом Трубина. Скорее всего, цель поездки Михаила в столицу Португалии была именно свадьба Анатолия.

ФОТО. Анатолий Трубин женился на Марине Галаган

По теме:
Без Лунина. Автор исторического гола сборной Украины о лучших вратарях
Онана лучший. В МЮ провели мастер-класс по упаковке подарков
Винисиус Жуниор посетил матч НБА в Нью-Йорке во время Рождества
фото Анатолий Трубин Марина Галаган свадьба lifestyle Бенфика сборная Украины по футболу видео видео-реклама
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-арбитр ФИФА назвал лучших футбольных судей Украины в 2024 году
Футбол | 25 декабря 2024, 23:23 0
Экс-арбитр ФИФА назвал лучших футбольных судей Украины в 2024 году
Экс-арбитр ФИФА назвал лучших футбольных судей Украины в 2024 году

По мнению Мирослава Ступара, уровень обслуживания оставляет желать лучшего

Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
Бокс | 25 декабря 2024, 00:25 5
Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика
Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика

Тайсон намерен наслаждаться жизнью

«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
Футбол | 25.12.2024, 12:36
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
Будущее команды Довбика. Названы 3 кандидата на пост тренера Ромы
Футбол | 25.12.2024, 18:29
Будущее команды Довбика. Названы 3 кандидата на пост тренера Ромы
Будущее команды Довбика. Названы 3 кандидата на пост тренера Ромы
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Бокс | 25.12.2024, 17:28
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Diesel
Молодці. Вітаю Вас. 
Ответить
0
Remark
Мої вітання!
Поки що кращий голкіпер СбУ.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
Усик отстранен от бокса после безумного реванша с Фьюри. Известна причина
24.12.2024, 07:49 14
Бокс
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
25.12.2024, 08:24 20
Бокс
Неймар назвал клуб, в который никогда не перейдет. Это не Реал
Неймар назвал клуб, в который никогда не перейдет. Это не Реал
24.12.2024, 08:56 4
Футбол
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
25.12.2024, 15:52 6
Футбол
Тренер Челси оценил присутствие Мудрика на поединке Усика
Тренер Челси оценил присутствие Мудрика на поединке Усика
24.12.2024, 15:28 7
Футбол
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
25.12.2024, 07:47 1
Бокс
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
24.12.2024, 11:16
Бокс
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
24.12.2024, 05:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем