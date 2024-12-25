ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
Анатолий Трубин сделал предложение Марине Галаган еще 16 апреля 2024 года
23-летний голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который на клубном уровне защищает цвета португальской Бенфики, женился на Марине Галаган.
Пара опубликовала соответствующие фото и видео в своем Instagram. Трубин сделал предложение своей любимой еще 16 апреля 2024 года.
В сезоне 2024/25 на счету Трубина 22 матча, 15 пропущенных мячей и 11 сыгранных поединков на ноль во всех турнирах.
Интересно, что ранее в Лиссабон прилетел вингер Челси и сине-желтых Михаил Мудрик, который является другом Трубина. Скорее всего, цель поездки Михаила в столицу Португалии была именно свадьба Анатолия.
ФОТО. Анатолий Трубин женился на Марине Галаган
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