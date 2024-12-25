ФОТО. Голкипер сборной Украины женился

23-летний голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который на клубном уровне защищает цвета португальской Бенфики, женился на Марине Галаган.

Пара опубликовала соответствующие фото и видео в своем Instagram. Трубин сделал предложение своей любимой еще 16 апреля 2024 года.

В сезоне 2024/25 на счету Трубина 22 матча, 15 пропущенных мячей и 11 сыгранных поединков на ноль во всех турнирах.

Интересно, что ранее в Лиссабон прилетел вингер Челси и сине-желтых Михаил Мудрик, который является другом Трубина. Скорее всего, цель поездки Михаила в столицу Португалии была именно свадьба Анатолия.

ФОТО. Анатолий Трубин женился на Марине Галаган